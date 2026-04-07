Golo ao cair do pano obriga Sporting a vencer em Londres

O Sporting vai ter de vencer em Londres, na segunda mão dos quartos de final, para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, depois de ter perdido em Alvalade com o Arsenal, por 1-0, esta terça-feira.

O Arsenal celebrou aos 65 minutos, quando Martin Zubimendi introduziu a bola na baliza do Sporting, com um remate de fora da área. No entanto, o golo foi anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo de Viktor Gyökeres, que fizera a assistência.

Num jogo que alternou entre o entusiasmante e o entediante, houve vários lances perigosos do Sporting, no entanto, falhou sempre maior acerto na finalização.

Ao minuto 91, quando já os relógios aguçavam os ouvidos, à espera do apito final, Gabriel Martinelli fugiu da esquerda para o meio e isolou Kai Havertz, que bateu a linha do fora do jogo e atirou para o golo.

Esta derrota obriga o Sporting a vencer no Emirates, no dia 15 de abril, quarta-feira, na segunda mão dos quartos de final.