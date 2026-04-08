Sá Pinto: “Sporting fez uma exibição com grande personalidade contra o Arsenal. Está tudo em aberto”

O Sporting perdeu por 0-1 na primeira mão dos quartos de final da Champions League. Depois de um jogo com poucas oportunidades, eis que surgiu Kai Havertz aos 90+1 para sentenciar a partida.

Apesar de tudo, em entrevista a Bola Branca, Ricardo Sá Pinto acredita que “está tudo em aberto” para Londres. “Fizeram uma exibição com grande personalidade contra uma grande equipa. Não é fácil jogar contra o Arsenal. Nesta altura, a par do Manchester City, é talvez a melhor equipa da Premier League e uma das melhores da Europa”, afirma.

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No Emirates, o antigo 7 considera que Morten Hjulmand pode ser um fator diferenciador. "Poderá tornar a equipa ainda mais forte. Espero que o Sporting possa ter um dia extraordinário e o Arsenal um dia pouco inspirado. Este resultado pode perfeitamente ser virado", prediz.



O ex-treinador verde e branco louva o caminho trilhado pela equipa de Rui Borges nesta edição da Liga dos Campeões. "Tem sido um percurso muito bom, histórico. Já há muitos anos que não chegávamos aos quartos de final e acho que está tudo em aberto para o segundo jogo. Tudo pode acontecer”, considera.

A nível profissional, Sá Pinto acabou despedido do Esteghlal (Irão) em fevereiro deste ano. No total, foram 65 jogos, dos quais 33 vitórias, 19 empates e 13 derrotas. Recentemente regressado a Portugal devido ao conflito no Médio Oriente, deixa pistas para o futuro.

"Falta pouco mais de um mês para terminarem os campeonatos. Só aceitaria uma proposta nesta altura se não houvesse riscos de resultados imediatos, porque num mês é difícil impor uma ideia de jogo", esclarece, acrescentando que tem “tido contactos” e está “a apontar para começar a trabalhar no início da próxima temporada”.