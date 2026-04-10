E se Rui Borges só pudesse escolher Liga ou Champions? "Quero ser campeão"

Rui Borges não escolhe só um, entre ganhar campeonato ou Liga dos Campeões, no entanto, sublinha que o que quer mesmo, e o que todos no Sporting querem mesmo, é ser campeão. E para isso, não pensa mais para a frente da visita ao Estrela da Amadora, da jornada 29, no sábado.

"Eu quero ser campeão, nós queremos muito ser campeões. E é esse o principal objetivo. Na Liga dos Campeões, sabemos da grandeza das equipas que lá estão, ainda mais nesta fase, e sabemos que a dificuldade é ainda maior. Não estamos com isto a dizer que estamos a abdicar da Champions, longe disso", sublinha o treinador do Sporting, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estrela.



O Sporting desloca-se ao terreno do Estrela da Amadora no sábado, a partir das 20h30. Relato e acompanhamento na Renascença.

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Antevisão: "Esperamos um jogo difícil. Historicamente um campo bastante difícil, uma equipa que tem um final de campeonato difícil e que está na luta pelos pontos. Todas as circunstâncias levam a crer que será um jogo difícil para nós. Agora, nós temos muito a ganhar, queremos a vitória e sabemos que teremos de lutar bastante para o conseguir. Será um jogo competitivo."

Fotis Ioannidis e Luis Guilherme: "Esperamos e acreditamos que voltem ainda esta época. Não sei dizer o tempo, não consigo mesmo. Mas sim, acreditamos que voltem antes do final de época."

Como mudar o chip: "Alertar e focá-los o máximo possível, para conseguir ligá-los, a tal mudança de chip, para um jogo diferente. Mas a dificuldade será grande. Temos de os fazer perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que a nossa Champions é o campeonato. É esse o nosso foco e tem de ser o nosso caminho."

Estrela da Amadora: "É uma equipa muito forte em contra-ataque, ataque rápido, tem jogadores rápidos e tecnicamente evoluídos no último terço. Desde que o mister João chegou, tenta também ser uma equipa com posse, tem boas dinâmicas, tem uma ideia muito boa no processo ofensivo. É uma equipa que quer ter bola e jogar, mas que, pelas individualidades, acaba por meter muitos passes longos, a procurar os homens da frente, que têm velocidade e boa técnica e podem resolver muitos jogos nesse sentido. Também é uma equipa fisicamente muito forte, com jogadores muito altos. Temos de estar comprometidos. Queremos ganhar, para continuarmos na luta do nosso principal objetivo."

Se só pudesse ganhar um, preferia campeonato ou Liga dos Campeões? "É muito subjetivo, não consigo responder a isso. Eu quero ser campeão, nós queremos muito ser campeões. E é esse o principal objetivo. Na Liga dos Campeões, sabemos da grandeza das equipas que lá estão, ainda mais nesta fase, e sabemos que a dificuldade é ainda maior. Não estamos com isto a dizer que estamos a abdicar da Champions, longe disso. Agora, o principal objetivo é o campeonato. E aí, sim, é natural, pela diferença de nomes das equipas, que haja um desligar de chip e que a exigência mental do jogador possa baixar um bocadinho. Nós não queremos que isso aconteça. Aquilo a que nos propusemos desde o início e para que trabalhamos todos os dias é o campeonato e é isso que queremos muito ganhar."

Geovany Quenda e lesionados: "Está convocado. O João Simões está em dúvida."

Interesse em Morten Hjulmand: "É inevitável falarem dele, é um grande jogador que está a fazer uma boa época. Já fez uma grande época na temporada passada. É um jogador importante no Sporting e, por tudo aquilo que o Sporting está a mostrar a nível europeu, também, é natural que se fale no Morten e noutros jogadores do Sporting. Deixa-nos felizes, porque é sinal de reconhecimento individual e coletivo. O nosso trabalho também é a valorização deles todos e isso deixa-nos muito felizes. Olho com muita naturalidade para isso, porque o futebol é uma indústria. Agora, sair ou não sair, eu sou muito prático e muito frio nesse sentido: fico feliz se ficar e, se não ficar, virá alguém para o Sporting também com valor e faz parte do nosso trabalho enquanto equipa técnica valorizá-lo e fazê-lo crescer."

Sporting está melhor que os rivais? "Não posso dizer se é o que está a jogar melhor ou não. Quem vai em primeiro é o Porto, por isso, até ver, é o melhor. Mas estamos bem, estamos confiantes, com uma qualidade de jogo muito boa, acima da média. Mas as dificuldades não vão ser só para o Benfica e para o Porto, vão ser para nós também. Amanhã temos uma deslocação difícil, que já pela história é difícil e porque o Estrela precisa muito de pontos, por isso, vão entregar-se para lá do máximo, para conseguirem ganhar esses pontos, seja com quem for. Vai dificultar a nossa tarefa. Queremos muito os três pontos, mas a dificuldade vai ser para todos, pela exigência das últimas jornadas, pelo precisar de pontos de muitas das equipas. Temos de nos ligar e saber que a dificuldade vai ser maior, e que se não tivermos essa exigência mental e física, vamos ter problemas."

Ousmane Diomande e Gonçalo Inácio falham Benfica se virem amarelo: "Não olho por aí. Estão disponíveis, por isso, dentro de toda a gestão física e estratégica, tentaremos entrar com os melhores para conseguirmos ganhar. Não adianta pensar no jogo à frente se não ganharmos amanhã. Logo veremos por quem vamos optar."

Possível gestão devido ao desgaste: "Há jogadores que chegam com um acumular de muitos jogos, de seleção também, e temos de olhar para essa parte, pelos dados, pelo treino e pelo diálogo com eles. Estamos numa fase em que precisamos da energia no máximo de toda a gente. Às vezes, mais vale dar o máximo em 30 minutos do que dizer que está bem e não estar, e não dar o máximo em 60 ou 70 minutos, porque vai prejudicar a equipa. Vamos olhar para isso, porque além do acumular de jogos, são jogos de grande exigência, que pedem muito ao jogador, física e mentalmente."

Adeptos entendem prioridades? "O nosso principal objetivo é o campeonato, é natural que os adeptos percebam isso. Estamos na luta, é algo que marcará a história do Sporting e queremos todos muito. Uma equipa é feita principalmente, primeiro, para o campeonato e, depois, para as outras provas. Estamos todos no mesmo caminho. É natural que nos jogos de Champions se empolguem, e nós também, porque são diferentes, estão lá os melhores da Europa, e vamos disputá-los sempre até ao máximo."

Dificuldades de adaptação de Souleymane Faye: "O Faye chegou em janeiro, numa fase em que a equipa está minimamente consolidada, em que não há muito tempo para treinar, é recuperar para jogar. Uma equipa da exigência do Sporting. É um miúdo que vem de um contexto totalmente diferente. Vai ter a sua adaptação e o seu crescimento, precisamos de ter alguma paciência. É numa perspetiva de futuro. Infelizmente, o Luis Guilherme teve uma lesão. Mas ele vai ter o crescimento natural, a sua adaptação. Foi um salto rápido, onde estava e onde está agora."

Falta de minutos de Faye: "Infelizmente, não há muito treino para o crescimento de ligação com os colegas e a equipa, com as dinâmicas. Torna-se mais difícil para ele dar respostas mais visíveis para os treinadores, mas é natural, porque não tem esse tempo e esse treino para o fazer. Dentro do que vamos vendo e percebendo, vamos dando os minutos que achamos que devemos dar. Agora, o miúdo tem crescido. Veio de um contexto totalmente diferente, com uma exigência totalmente diferente, e nós percebemos isso. Ele também tem de ter essa paciência."



Rafael Nel continuará a ser opção após regresso de Ioannidis? "Está a dar resposta, é ele que conta para já. Quando o Fotis vier, e oxalá que venha rápido, será uma grande solução. Aí, terei as dores de cabeça, mas para já não penso nisso. Penso, sim, naquilo de que o Nel é capaz, no que tem dado e no que tem crescido."