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Rui Borges. “Faltou inspiração”

11 abr, 2026 - 23:44

O Sporting venceu o Estrela Amadora, por 1-0, em partida da jornada 29 da I Liga. O único golo do jogo foi apontado por Daniel Bragança.

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O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que faltou inspiração à sua equipa contra o Estrela e confirma que fez alguma gestão a pensar nos próximos jogos.

Análise
"Um jogo difícil. Uma equipa a defender 11 homens dentro da área. Controlámos o jogo com posse, mas faltou mais oportunidades. O Estrela defendia com 11 homens e faltou essa inspiração. Fizemos um jogo muito competitivo, num dia difícil com vento e frio. A equipa deu a parte competitiva e sabíamos que isso era importante"

Alterações e gestão de jogadores
"Por tudo um pouco. O Zeno [Debast] e Edu [Quaresma] fizeram o jogo com o Santa Clara e ganhámos. Mereciam essa confiança. É uma demonstração do que é este grupo. Toda a gente espera uma oportunidade. Foi pela frescura, confiança, pelo que dão como dupla. Entrámos num mês exigente e optámos por fazer o Inácio descansar. No meio-campo igual. O Daniel [Bragança] deu mais uma grande resposta, com um golo. O Morita tem estado espetacular. Tínhamos homens na zona central frescos e foi muito por aí"

Próximos dez dias muito difíceis...
"São 10 dias importantes. Estamos perto do final da temporada e é normal, mais decisivos são os jogos. É pensar no próximo. Vamos um de cada vez. Não adianta pensar no futuro. Agora é recuperar, deixá-los frescos para disputarem mais um jogo de grande exigência fora de casa, na Liga dos Campeões"

Vai perder tempo a ver jogo do FC Porto?
"Vou ganhar tempo a ver o jogo do Arsenal e a tentar perceber de que forma podemos virar a eliminatória. [Jornalista da Sporttv pergunta se vai tentar fazer o que o Bournemouth fez este sábado] É um pouco isso. São equipas diferentes. Acima de tudo com muita confiança e esperança que temos uma equipa capaz de dar uma resposta fantástica"

O Sporting venceu o Estrela Amadora, por 1-0, em partida da jornada 29 da I Liga. O único golo do jogo foi apontado por Daniel Bragança.

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