I Liga
Sporting ganha a pensar no Arsenal e pressiona FC Porto
11 abr, 2026 - 23:14 • Carlos Calaveiras
Daniel Bragança fez o único golo do jogo. Veja o resumo da partida.
O Sporting vence o Estrela Amadora, por 1-0, em partida da jornada 29 da I Liga e mantém a pressão sobre o FC Porto.
Os leões não fizeram um bom jogo, mas garantiram os “mínimos olímpicos” (triunfo) contra uma equipa da Reboleira que pouco ou nada conseguiu criar ofensivamente.
O único golo da partida foi apontado por Daniel Bragança, que está a tornar-se o suplente talismã.
Esta partida surgiu num contexto difícil para a turma de Alvalade, entalada entre os dois jogos para a Champions contra o Arsenal, e Rui Borges conseguiu gerir: quatro alterações a abrir e depois as substituições para dar ou tirar minutos consoante os casos.
Nota para o regresso de Quenda – quatro meses depois – reforço importante para o que resta da temporada.
No campeonato, o Sporting tem agora 71 pontos (e menos um jogo) no segundo posto, a dois do FC Porto (que joga este domingo contra o Estoril).
Veja o resumo da partida:
