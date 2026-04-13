Liga dos Campeões
Francês François Letexier é o árbitro do Arsenal-Sporting
13 abr, 2026 - 11:34 • Inês Braga Sampaio
Letexier arbitrou o Benfica-Real Madrid, do play-off, jogo que gerou muitas críticas das águias. Arsenal-Sporting está marcado para quarta-feira, às 20h00, em Londres.
O árbitro francês François Letexier vai dirigir o Arsenal-Sporting, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
Este é o segundo encontro de Letexier, de 36 anos, com equipas portuguesas, esta época. Foi também o árbitro do Benfica-Real Madrid, da primeira mão do play-off, que gerou muitas críticas dos encarnados.
No relvado, será uma equipa 100% francesa, com os assistentes Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, e Stéphanie Frappart como quarta árbitra.
Atrás das câmaras, a equipa ganha outras bandeiras. O videoárbitro será o alemão Bastian Dankert, com auxílio do belga Bram Van Driessche.
A primeira mão, em Alvalade, ficou 1-0, para os ingleses. Arsenal e Sporting voltam a defrontar-se na quarta-feira, às 20h00, no Emirates, em Londres. Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.
