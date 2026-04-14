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Arteta está "on fire" e não quer permitir ao Sporting sonhar

14 abr, 2026 - 23:35 • Lusa

Treinador do Arsenal avisa para a qualidade da equipa do Sporting, na antecâmara da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

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O Arsenal quer continuar a fazer história e vencer o Sporting na quarta-feira para passar às meias-finais da Liga dos Campeões, apesar de reconhecer a qualidade dos leões, afirmou esta terça-feira o treinador dos londrinos, Mikel Arteta.

"Estamos a tentar fazer algo nesta competição que não foi feito na história do clube, em 140 anos. Isso mostra a dificuldade do que estão a fazer. É a primeira vez que estamos três anos seguidos nos quartos de final da Liga dos Campeões", vincou, na conferência de imprensa de antevisão à partida da segunda mão dos "quartos", agendada para quarta-feira.

Lembrou ainda que os "gunners", atuais líderes da Liga inglesa, continuam a lutar para vencer a principal competição interna após 22 anos sem o conseguir, pelo que disse estar "em fogo" para alcançar estes feitos.

"Estou a sonhar tanto. Estamos conscientes da dificuldade, mas a beleza está precisamente nisso: é difícil, é um desafio, e é por isso que estamos tão determinados a fazê-lo", afirmou aos jornalistas no campo de treinos em London Colney, no norte de Londres.

"São uma equipa muito, muito boa"

Na quarta-feira, os "gunners" têm "a oportunidade de chegar às meias-finais" se eliminarem o Sporting, referiu Arteta, que disse não ter ficado surpreendido com a equipa portuguesa na primeira mão, em que os londrinos venceram por 1-0, no Estádio José Alvalade, com um golo do alemão Kai Havertz, aos 90+1 minutos.

"Sabemos da qualidade que eles têm e das diferentes formas como podem causar-nos problemas. São realmente uma equipa muito, muito boa. Já sabíamos disso, eles provaram-no na primeira mão e é por isso que sabemos que amanhã [quarta-feira] vai ser um jogo muito difícil", salientou.

O espanhol espera "uma equipa muito, muito dominante através da pressão, através da posse de bola", mas garantiu que os "gunners" estão “preparados para isso”.

Arteta admitiu que Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber estão em dúvida para o jogo, sendo que o primeiro esteve ausente dos primeiros 15 minutos do treino abertos hoje aos jornalistas, após ter feito os 90 minutos na derrota de sábado com o Bournemouth.

O Arsenal defronta o Sporting na quarta-feira, às 20h00, no Estádio Emirates, em Londres, num encontro que será dirigido pelo francês François Letexier.

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