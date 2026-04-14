Borges quer levar o seu Peugeot à glória em Londres. "Futebol dá oportunidades a quem acredita"

Rui Borges espera que o Sporting, que equipara a um Peugeot, seja mais inteligente nos caminhos que toma e consiga chegar à meta, ou seja, as meias-finais da Liga dos Campeões, antes do Mercedes do Arsenal.

Os leões perderam na primeira mão dos quartos de final, em Alvalade, por 1-0. Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão do jogo da segunda mão, marcado para Londres, Borges salienta que "tanto o futebol como a vida dão sempre uma oportunidade a quem acredita muito".

"O valor do plantel do Arsenal é muito maior que o do Sporting, mas nem sempre o carro mais rápido ou da melhor marca ganha ao da marca menos forte, porque andam ambos a 200 [quilómetros] à hora. Depende depois dos caminhos. O Mercedes pode parar na bomba e nós não paramos; seguimos e chegamos nós à frente", afirma Rui Borges.

O Sporting defronta o Arsenal na quarta-feira, às 20h00, no Emirates, em Londres. Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.

É preciso mais fome ainda? "A equipa tem de ser igual a si própria e ao que tem sido até aqui, independentemente do adversário e da competição. Não preciso de falar em fome porque esta equipa demonstra-o todos os dias. Amanhã temos de ser uma equipa igual ao que temos sido, desfrutar do jogo, com a responsabilidade inerente, atrás de algo inédito para o clube, para nós enquanto equipa. Agora, estamos cientes das dificuldades de defrontar um grande Arsenal e fazer o que ainda ninguém fez na Champions, que é ganha a esta equipa. Sabemos bem das dificuldades que teremos pela frente, agora, acreditamos muito e a confiança é infinita na personalidade e no caráter de cada jogador desta equipa."

Mikel Arteta disse que se sente em chamas, como é que Rui Borges se sente? "Sou muito frio no meu pensamento. Estou calmo. A chama e a ambição temos todos muita e por isso aqui estamos, nas oito melhores equipas da Champions, onde ninguém se calhar acreditava que o Sporting estaria. Se calhar, só nós mesmos acreditávamos."

Prioridade agora à Champions? "São duas grandes equipas amanhã em campo. É uma semana importante, cada vez mais se vão encurtando a época e os jogos são cada vez mais decisivos. Mas estamos inseridos na disputa de todos os troféus e isso identifica claramente o que é o Sporting: é estar nas competições a disputá-las até ao fim, a querer ganhá-las, e isso é que define um grande Sporting. É estarmos a lutar por campeonato, pela Taça e pela passagem às meias-finais da Liga dos Campeões. Independentemente do que se passar amanhã, não apaga nada do que tem sido a grande época desta equipa e destes jogadores."

Vem aí um jogo com o Benfica para o campeonato: "Estamos a disputar o acesso a uma meia-final, o jogo mais importante é amanhã. Vamos disputá-lo com tudo, com ambição e coragem enormes, apenas e só a pensar neste jogo e a tentar ganhá-lo. É muito isso que todos nós queremos, que eles querem. Têm esse desejo de continuar a marcar a história do clube, continuar a marcar a história deles individualmente também, por isso o nosso foco amanhã é apenas e só no Arsenal."

Mensagem durante a semana: "A minha mensagem é muito clara, simples e se é semana em que eu não preciso de falar muito é esta, porque são grandes jogos e eles vão estar super motivados. Eles estão preocupados em saber qual é o onze, porque querem todos jogar e desfrutar. É uma semana muito simples para o meu discurso, eles sabem o que é representar o Sporting, a pressão diária e a responsabilidade. Não preciso de os fazer ver isso, eles sabem. Preciso, sim, de os manter ligados à minha exigência e à ideia da equipa, descansá-los e mantê-los o mais frescos possível. Nem digo uma vez, eles sabem o que vão disputar amanhã. Olho para os olhos deles e sinto a vontade de disputar o jogo e de acreditar muito na passagem à meia-final. Tanto o futebol como a vida dão sempre uma oportunidade a quem acredita muito, e se há equipa que acredita muito é esta."

Arsenal pressionado na Premier League: "Não tem a ver com ajuda nenhuma, estamos a falar de uma grande equipa, com grandes jogadores. É natural que uma grande equipa não ganhe sempre, mas acho que isso até os motiva mais e vai levá-los ainda mais, numa fase inicial do jogo, super ligados, com uma intensidade bastante elevada e uma exigência bastante elevada, individual e coletivamente, para conseguir chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. Não é um ou dois jogos menos bem conseguidos que definem aquilo que tem sido a época deles e a grande equipa que são."

Ausência de Iván Fresneda: "Tem sido um jogador importante, tem feito uma grande época. Não sei quando estará a 100%, por questões físicas optámos por deixá-lo em Lisboa, porque não estava nas plenas condições de dar o seu contributo à equipa. E o jogo de amanhã exige toda a gente a 100%."

Seis baixas no treino do Arsenal: "Em termos de ideia, não dificulta. Agora, estamos a falar de uma equipa que em certas posições tem três grandes jogadores. Claro que muda, porque os jogadores têm características diferentes, e muda um ou outro comportamento em termos estratégicos, mas não muda a nossa ideia de jogo em nada. Temos de conseguir anular. Agora, claro que uma grande equipa, com tantos jogadores de enorme qualidade, de características diferentes, muda pequenos comportamentos."

A que se agarra nestes momentos? "Agarramo-nos uns aos outros. Eu agarro-me ao que me trouxe até aqui: o meu trabalho. Acreditámos muito e a vida deu-nos essa oportunidade, enquanto equipa técnica, e agarrámo-la. Por isso é que eu digo que se há equipa que acredita, que é ambiciosa, que é comprometida e que acredita mesmo que é capaz de ultrapassar, é esta. Se estamos aqui a disputar uma meia-final, sendo certo que estamos a perder por 1-0... Acredito que se não fosse, teríamos levado três. Aí, a probabilidade seria 0,000001%. As coisas acontecem sempre por algum motivo. Daí eu ser muito positivo. E é um bocadinho o que tem sido esta equipa. Quando somos postos à prova, é sinal de que temos qualidade para ultrapassar esse desafio. E amanhã é mais um. Jogamos com uma grande equipa, que ainda não perdeu na Champions e nos últimos 20 jogos em casa tem duas derrotas. Nós sabemos dessas dificuldades, mas se estamos aqui com alguma esperança é porque temos essa capacidade e, num dia em que acreditamos muito, pode acontecer. Mas se não acontecer, não muda nada, nem é isso que vai identificar esta equipa, face a tudo do que tem sido capaz até aqui."

Jogo mais importante da carreira de Rui Borges e da história do Sporting? "Não, na minha carreira é mais um jogo importante. São todos muito importantes e cada um tem a sua história. É certo que estamos numa competição que toda a gente sonha disputar, e marcará a carreira de todos nós, e em primeiro lugar a história do Sporting. É isso que nós queremos, porque esta equipa merece esse reconhecimento, ao nível das grandes lendas do Sporting. Estou a dizer isto com toda a sinceridade, é o que eu sinto. E não é em relação ao treinador, é em relação aos jogadores. É um grande grupo de trabalho e tem demonstrado isso ao longo de toda a época. É acreditar."

O que o faz acreditar tanto, perante um Arsenal de maior valor individual? "O valor é subjetivo. Um Mercedes anda a 200, o Peugeot também. É a mesma coisa e o valor do Mercedes é o dobro. É o que é. É conhecer atalhos a estradas e saber desviarmo-nos e chegar à frente."

Declan Rice e Martin Odegaard possivelmente de fora, isso faz respirar de alívio face à capacidade de ambos nas bolas paradas? "É uma equipa que tem três grandes jogadores para algumas posições. Não é dois, é três. É uma grande equipa nas bolas paradas, mas já não faz golos nas bolas paradas já há alguns jogos. Criou esse rótulo na fase inicial da época, e merece-o, é a equipa da Europa com mais golos marcados de bola parada. Não é que seja uma elaboração extraordinária, mas tem jogadores nas batidas que em dez batem dez na zona que o treinador pede, e tem seis ou sete armários, jogadores atleticamente muito fortes nos duelos. Isso torna-os muito fortes, por isso independentemente dos jogadores que estiverem em campo é uma equipa fortíssima nesse momento de jogo. Nós também temos sido fortíssimos nesse momento de jogo, nas bolas paradas defensivas e ofensivas. Estou muito confiante na capacidade da nossa equipa."

Georgios Vagiannidis vs. Eduardo Quaresma vs. Salvador Blopa para a lateral-direita: "São três jogadores diferentes. O Vagiannidis é um lateral de raiz, ofensivo. O Edu não é um lateral de raiz, mas é bastante competente. E o Blopa dá-nos velocidade, intensidade e competitividade. São três jogadores em que o Sporting e todos podem jogar."

Jogo do Sporting parece um apêndice para a imprensa inglesa, na antecâmara de um Manchester City-Arsenal: "Isso é problema deles, nós estamos focados no Arsenal e no jogo. Que nos deixem aqui sossegados, não é problema. Isso passa-nos ao lado. A exigência do City-Arsenal é grande, nós também vamos ter à frente um jogo de exigência grande, agora, nós estamos focados no Arsenal. É esse que queremos disputar e ganhar, sabemos de todas as dificuldades que teremos, mas queremos disputar até ao final. Queremos dar uma boa resposta e fazer um grande jogo."

Contra-ataque do Sporting: "O Sporting não é só forte no contra-ataque e o primeiro jogo demonstra bem isso. A divisão da posse de bola foi equilibrada. O Sporting gosta de ter bola, gosta de mandar no jogo com bola e é isso que tentaremos. Agora, também sabemos aquilo que podemos fazer, que nestes jogos é possível e pode haver mais momentos de contra-ataque e ataque rápido, em que teremos de ser mortíferos, porque nestes jogos não há muitas oportunidades. No primeiro jogo até tivemos mais. Temos de ser uma equipa bastante equilibrada em todos os momentos do jogo. Temos de saber estar em cada momento do jogo e sabemos da importância de todos eles, principalmente num grande jogo como o de amanhã."

Novamente a alegoria do Mercedes vs. Peugeot: "O valor do plantel do Arsenal é muito maior que o do Sporting, mas nem sempre o carro mais rápido ou da melhor marca ganha ao da marca menos forte, porque andam ambos a 200 à hora. Depende depois dos caminhos. O Mercedes pode parar na bomba e nós não paramos; seguimos e chegamos nós à frente. O valor de cada equipa em termos monetários não define um vencedor. O que define um vencedor é o compromisso, a exigência de jogo, a qualidade que vem ao de cima individual e coletivamente. E nisso, são duas grandes equipas. A equipa que tiver mais compromisso e que estiver mais rigorosa nos 90 minutos levará de vencida a eliminatória. Que sejamos mais felizes amanhã que na primeira mão."