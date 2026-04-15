Liga dos Campeões. Sporting cai de pé.

O Sporting está fora da Liga dos Campeões depois de empatar 0-0, em Londres, diante do Arsenal, na segunda mão dos quartos de final da principal prova da UEFA.

Os leões souberam competir contra o líder da Premier League, mas não houve muitas oportunidades de golo nos 90 minutos.

Da primeira parte foram os leões que tiveram a melhor ocasião: remate de Geny Catamo ao ferro.

Já no segundo tempo, foi do Arsenal a melhor chance: disparo de Troussard, de cabeça, ao poste.

De recordar que já na primeira mão, em Alvalade, houve equilíbrio tendo a eliminatória sido decidida por Havertz, no último minuto do encontro.

O Sporting não consegue fazer história, chegar às meias-finais na Champions. Por sua vez, os “gunners” seguem em frente e vão agora defrontar o Atlético Madrid.

Na outra meia-final vão encontrar-se PSG e Bayern Munique – que esta quarta-feira eliminou o Real Madrid.