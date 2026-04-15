- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
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Arsenal 0-0 Sporting
Liga dos Campeões. Sporting cai de pé.
15 abr, 2026 - 22:06 • Carlos Calaveiras
Os leões jogaram olhos nos olhos com o Arsenal, mas não houve golos e estão fora da Europa.
O Sporting está fora da Liga dos Campeões depois de empatar 0-0, em Londres, diante do Arsenal, na segunda mão dos quartos de final da principal prova da UEFA.
Os leões souberam competir contra o líder da Premier League, mas não houve muitas oportunidades de golo nos 90 minutos.
Da primeira parte foram os leões que tiveram a melhor ocasião: remate de Geny Catamo ao ferro.
Já no segundo tempo, foi do Arsenal a melhor chance: disparo de Troussard, de cabeça, ao poste.
De recordar que já na primeira mão, em Alvalade, houve equilíbrio tendo a eliminatória sido decidida por Havertz, no último minuto do encontro.
O Sporting não consegue fazer história, chegar às meias-finais na Champions. Por sua vez, os “gunners” seguem em frente e vão agora defrontar o Atlético Madrid.
Na outra meia-final vão encontrar-se PSG e Bayern Munique – que esta quarta-feira eliminou o Real Madrid.
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