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Já há data para o Sporting – Tondela
17 abr, 2026 - 19:50
Partida adiada devido às competições europeias diz respeito à jornada 26.
A partida entre Sporting e Tondela, jogo em atraso da jornada 26 da I Liga, vai ser disputado no dia 29 de abril, às 20h15.
A informação oficial foi revelada, esta sexta-feira, em comunicado, pela Liga Portugal.
Já o Casa Pia-Sp. Braga, também adiado devido à presença dos arsenalistas na Liga Europa, vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 19h00.
O Sporting caiu nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas o Sp. Braga ainda se mantém em prova na Liga Europa.
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