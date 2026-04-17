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Já há data para o Sporting – Tondela

17 abr, 2026 - 19:50

Partida adiada devido às competições europeias diz respeito à jornada 26.

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A partida entre Sporting e Tondela, jogo em atraso da jornada 26 da I Liga, vai ser disputado no dia 29 de abril, às 20h15.

A informação oficial foi revelada, esta sexta-feira, em comunicado, pela Liga Portugal.

Já o Casa Pia-Sp. Braga, também adiado devido à presença dos arsenalistas na Liga Europa, vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 19h00.

O Sporting caiu nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas o Sp. Braga ainda se mantém em prova na Liga Europa.

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