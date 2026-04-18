Rui Borges quer ganhar para "meter pressão em quem vai à frente"

O treinador do Sporting, Rui Borges, diz que os jogadores leoninos estão focados na vitória no jogo com o Benfica e que acreditam muito no tricampeonato. O técnico leonino fez esta manhã a antevisão do dérbi com os encarnados, que se joga amanhã em Alvalade às 18h00.

Saiba tudo o que o treinador dos leões disse sobre este jogo que pode ser decisivo nas contas pelo título nacional.

Análise ao Benfica: "Não faço comparações ao primeiro jogo, são momentos diferentes. Acredito que seja um Benfica forte, precisa de ganhar, seja por que objetivo for. Tem feito um bom campeonato, é uma equipa intensa, é a equipa que recupera mais bolas em zonas altas. É uma equipa que tem muitas dinâmicas em termos de corredores, tem muitos golos de cabeça, define a qualidade do Benfica".

Empate é admissível?: "O nosso objetivo é ganhar, é só esse o nosso objetivo. Queremos muito os três pontos e continuar na luta pelo campeonato até ao fim. Pontos? Temos de ser mais frios e perceber de que forma empatámos os jogos".



O jogo com o Arsenal: "Não vos vamos agarrar a isso. Cada jogo tem cada vez mais importância. É importante para o nosso objetivo. É uma equipa que luta por esse objetivo, estamos focados em ganhar. Em alguns momentos não vamos conseguir ser o Sporting que gostamos mas acredito num Sporting forte".

João Pinheiro: "É um grande árbitro, vai estar no Mundial, que esteja a altura de um dérbi".