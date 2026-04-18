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- 17 abr, 2026
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Antevisão do Sporting-Benfica
Rui Borges quer ganhar para "meter pressão em quem vai à frente"
18 abr, 2026 - 12:46 • João Carlos Malta
Confira tudo o que disse o treinador do Sporting antes do duelo amanhã com o Benfica que pode ser decisivo para o desfecho do campeonato.
O treinador do Sporting, Rui Borges, diz que os jogadores leoninos estão focados na vitória no jogo com o Benfica e que acreditam muito no tricampeonato. O técnico leonino fez esta manhã a antevisão do dérbi com os encarnados, que se joga amanhã em Alvalade às 18h00.
Saiba tudo o que o treinador dos leões disse sobre este jogo que pode ser decisivo nas contas pelo título nacional.
Análise ao Benfica: "Não faço comparações ao primeiro jogo, são momentos diferentes. Acredito que seja um Benfica forte, precisa de ganhar, seja por que objetivo for. Tem feito um bom campeonato, é uma equipa intensa, é a equipa que recupera mais bolas em zonas altas. É uma equipa que tem muitas dinâmicas em termos de corredores, tem muitos golos de cabeça, define a qualidade do Benfica".
Empate é admissível?: "O nosso objetivo é ganhar, é só esse o
nosso objetivo. Queremos muito os três pontos e continuar na luta pelo
campeonato até ao fim. Pontos? Temos de ser mais frios e perceber de que forma
empatámos os jogos".
O jogo com o Arsenal: "Não vos vamos agarrar a isso. Cada jogo tem cada vez mais importância. É importante para o nosso objetivo. É uma equipa que luta por esse objetivo, estamos focados em ganhar. Em alguns momentos não vamos conseguir ser o Sporting que gostamos mas acredito num Sporting forte".
João Pinheiro: "É um grande árbitro, vai estar no Mundial, que esteja a altura de um dérbi".
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Declarações de Hujmland em Inglaterra? "É um não assunto. Temos de tentar traduzir melhor em Portugal. Em Inglaterra perceberam..."
Aursnes regressa, como travá-lo?: É um bom jogador. Temos de ser iguais a nós mesmos, não me foco na parte individual de cada jogador do adversário.
Ainda acredita no tri?: "Acreditam muito no tricampeonato e têm demonstrado isso. Vamos ganhar alguns jogos 1-0. A equipa mostrou um grande caráter na Amadora. Valoriza ainda mais o nosso trabalho. O Arsenal tem de nos motivar também. Aquilo que fizemos tem de nos motivar para estarmos neste nível, se conseguimos na Europa temos de conseguir no campeonato."
Renovação: “Não me foco muito nisso, não preciso de voto
confiança, não há um contrato assinado. Desde que do primeiro dia que a energia
que se vive na academia conta muito. Estou super tranquilo, as coisas
acontecerão no momento em que tiveram de acontecer. Tenho
contrato até 2027”
O que fará em caso de derrota? "Não penso nisso, penso em ganhar. Fica mais difícil, mas é possível porque matematicamente ainda é possível. Temos de fazer tudo para ganhar para meter pressão em quem vai na frente. Estamos focados nisso. O que pode decidir? Acho que não decide nada, torna difícil para qualquer uma das equipas."
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