Luis Suárez pediu para ir à flash interview: “Quero pedir desculpa aos adeptos, não mereciam esta tristeza"

O melhor marcador do campeonato, Luis Suárez, falhou esta noite uma grande penalidade no dérbi contra o Benfica e esse momento acabou por ser chave para o desfecho do encontro. Foi o próprio que o disse e disse mais: o colombiano pediu mesmo para ir à flash interview para assumir a responsabilidade pelo penálti e pela “tristeza” que significa para os adeptos perder este jogo: Sporting 1-2 Benfica.

Jogo

“O jogo foi muito complicado. Quando jogamos este tipo de jogos, os detalhes contam. Não gosto de falar aqui nas câmeras nem quando sou o melhor jogador ou ganhamos, mas hoje pedi para estar aqui para pedir desculpa aos adeptos, porque não mereciam esta tristeza. Da minha parte, peço desculpa por falhar o penálti. Isto vai tornar-me mais forte, vai tornar-nos mais fortes para o que vem aí.”

Penálti

“O jogo podia ter sido diferente, estes pequenos detalhes podem marcar o jogo. Houve dois penáltis, eu falhei, o rival marcou e a partir daí as mesas viraram-se.”

Corrida pelo título acabou?

“É muito fácil dizer isso agora, mas vamos lutar até ao final, enquanto tivermos possibilidades.”

Cair na Champions, derrota com Benfica e agora FC Porto para a Taça. Como se levanta o grupo?

“Temos de meter a cabeça no jogo do Porto, há que tentar jogar a final e tentar lutar pelos títulos.”

Próximo penálti é do Luis Suárez?

“Isso fala-se dentro do campo, mas claro que tenho suficiente personalidade e confiança para bater o próximo penálti.”