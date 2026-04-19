Rui Borges: “O empate não servia, queríamos ganhar. O futebol é cruel e inglório”

O treinador do Sporting, vencedor da dobradinha na época passada e eventualmente em vias de renovar contrato, lamentou a “crueldade” do jogo por aquele golo tardio de Rafa, que deu a vitória ao Benfica no dérbi lisboeta. Rui Borges reconheceu que, após sortes distintas nos penáltis, a equipa ficou intranquila. Depois dos elogios e dos lamentos, o técnico mostrou-se ainda preocupado com as possíveis consequências que esta fase exigente do calendário e contra equipas como Arsenal, Benfica e agora FC Porto, para a Taça de Portugal, podem significar.

Dérbi (e os últimos minutos)

“É a crueldade do jogo, o futebol é isto mesmo. Faz parte, temos de ser frios e perceber que uns dias é para um lado, outros é para o outro. Acima de tudo, estou feliz pelo que a equipa foi capaz de fazer ao longo de todo o jogo. Entrámos muito bem no jogo. Acho que o jogo foi equilibrado depois desses primeiros minutos, nós com mais posse, o Benfica numa posição, por vezes, a pressionar mais alto, a aumentar a presão mas sem grande sucesso."



Dérbi II

"Ficámos um bocadinho intranquilos, talvez depois do que sucedeu no jogo. Nós falhámos uma grande penalidade, o Benfica marcou de grande penalidade. Começámos a falhar mais bolas do que o normal, mas fomos controlando. O Benfica sempre a tentar sair, até mesmo estrategicamente. Na segunda parte, entrámos muito bem, quisemos ganhar desde o início, tivemos mais bola, pagámos o preço da vontade e da exigência de querer ganhar, de querer pressionar depois do desgaste. Não podia pedir mais à equipa.”

Cansaço?

"É natural que tivéssemos sentido, em alguns jogadores notou-se, mas a equipa manteve a alta intensidade. Poderíamos ter defendido mais baixo depois do 1-1, mas nunca o fizemos, o empate não servia, não queríamos, queríamos ganhar. O futebol é cruel, fizemos o 2-1 num lance que está fora de jogo, acertámos no poste. O Benfica acaba por fazer o golo de contra-ataque. O futebol às vezes é inglório, mas estou muito feliz pelo que a equipa foi capaz".

Contas da Liga

"Ficam mais complicadas, mas, enquanto matematicamente for possível, vamos lutar até ao fim. Enquanto houver vida, vamos lutar por ela."

Vem aí FC Porto para a Taça de Portugal depois de “golpe duro” em Alvalade

"Mais do que o golpe duro, é tentar perceber o embate que tem esta parte física. Tem sido enorme, têm dado uma resposta mais do que fora do normal. Hoje quiseram ser sempre pressionantes e só uma grande equipa é que conseguia fazer tal pressão aos 90 minutos. Mas o futebol é isto, estamos nas últimas decisões com total mérito dos jogadores, e é olhar para as coisas de forma positiva".