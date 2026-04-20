Bruno Sá: “Há que recuperar os jogadores para o Dragão e garantir a ida ao Jamor”

As contas do título ficaram mais complicadas depois da derrota com o Benfica e a Liga dos Campeões já ficou para trás. Agora, o Sporting tem de focar-se em chegar à final da Taça de Portugal. É a opinião de Bruno Sá, candidato nas últimas eleições dos leões e dono do restaurante "Cantinho do Sá".

“O Sporting tentou ganhar, mas acabou por perder num lance fortuito”, explica. Para o empresário, o plantel “acusou falta de frescura física”, mas o importante, agora, é “recuperar os jogadores para quarta-feira, para disputar a eliminatória com o FC Porto e garantir a presença na final do Jamor".

Apesar de excelentes exibições na Liga dos Campeões, com destaque para o jogo contra o Paris Saint-Germain, o empresário reconhece que "é um facto indesmentível que o Sporting tem tido dificuldades com equipas que jogam de igual para igual".

Os leões não venceram qualquer jogo frente ao Porto, Benfica e Braga para o campeonato esta temporada.

Houve também espaço para falar do mercado de inverno que, desde o seu ponto de vista, “não foi bem conseguido”.

“Os reforços não entraram logo com destaque na equipa, não foram mais-valias imediatas e agora até estão lesionados. Chegámos a esta fase decisiva, em que estávamos em três frentes, e faltaram soluções”, acrescenta.

Os leões contrataram os avançados Luís Guilherme ao West Ham, por 14 milhões de euros, e Souleymane Faye, ao Granada por 6,3 milhões.

Apesar das críticas apontadas, considera que “no final da época fazer-se-á o balanço".

"Agora, a prioridade é vencer no Dragão”. Vamos sonhar e ter esperança. Temos mais um título para disputar e, matematicamente, ainda acreditamos no campeonato", sentencia.

