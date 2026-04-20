João Simões desfalca Sporting até ao final da época
20 abr, 2026 - 20:06 • Eduardo Soares da Silva
Fratura da época passada não terá curado totalmente e o médio volta a ser submetido a uma "pequena cirurgia". Não joga mais em 2025/2026.
O médio João Simões, do Sporting, anunciou que vai ser operado novamente ao pé direito e não voltará a jogar esta temporada.
O algarvio, de 19 anos, revelou nas redes sociais que vai ser submetido a uma "pequena cirurgia ao 5.º metatarso" do pé direito depois da fratura que sofreu nesse mesmo dedo, na época passada, não ter curado totalmente.
"É uma decisão pensada em conjunto com a equipa médica do Sporting para garantir que recupero a 100 por cento e possa começar a próxima época na melhor forma. Obrigado a todos pelo apoio. Voltarei mais forte", acrescentou.
João Simões fez 32 partidas pelo Sporting esta temporada depois de ter sido aposta de Rui Borges na temporada passada na equipa principal.
O médio junta-se a Fotis Ioannidis, Luís Guilherme e Nuno Santos no boletim clínico do Sporting e nas baixas para a visita ao FC Porto, esta quarta-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.
