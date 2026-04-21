Rui Borges: "Medo tenho da morte, gosto muito de viver. Estou feliz, a confiança é diária na academia"

"Medo tenho da morte, gosto muito de viver. É o único medo que tenho. Estou focado no jogo, já falei da renovação, estou feliz, tenho contrato até 2027. A confiança é diária na academia desde o primeiro dia, estou super tranquilo em relação ao meu futuro."

Não vai fugir muito à imagem do FC Porto. Em termos físicos é muito forte, em duelos pelo ar e pelo chão. Vai ser um jogo bastante competitivo. FC Porto e Sporting à sua imagem, duas equipas a querer ganhar e que vão querer muito estar na final da Taça."

"Espero um jogo muito competitivo, um FC Porto à sua imagem, uma equipa bastante intensa no primeiro momento de pressão, principalmente em sua casa, a duas mãos, estão a perder na eliminatória, é natural que ainda intensifique mais esse momento de pressão, pressiona bem alto, num bloco médio baixo também muito organizado e competitivo.

Na véspera do jogo contra o FC Porto, no Dragão, a contar para a segunda mão da semifinal da Taça de Portugal, o treinador do Sporting falou aos jornalistas sobre os resultados recentes, a suposta renovação de contrato e do possível afastamento de Liga, Taça e Champions numa semana. Rui Borges desvalorizou e preferiu olhar para o que vem aí: o FC Porto.

E se for afastado de todas as competições?

"É uma semana de uma equipa grande. É muito bom sentir que 'perdemos' a Liga dos Campeões, porque é sinal de que a poderíamos ter ganho. Estamos na disputa de tudo, é o primeiro grande objetivo de um grande clube. Temos dignificado da melhor forma o Sporting, os jogadores têm feito uma época fabulosa.

No campeonato é certo que ficámos mais longe, mas ainda não há campeão, por isso é acreditar sempre, e tem tido um primeiro classificado que tem feito uma grande época. É olhar para o futuro, para a semana, para o próximo jogo, que define a possível passagem à final da Taça de Portugal e pode definir presença na Supertaça mais à frente. É a possível presença em dois troféus. É nisso que temos estar focados. A equipa está super motivada e tranquila, sabe o que tem de fazer e o que significa o jogo. Será intenso e competitivo."

Se houver um penálti... será para Luis Suárez?

"Estão bem definidos os marcadores dos penáltis, por isso não mudam."

Como gerir o lado psicológico dos jogadores?

"É lógico que é importante, mais do que físico, é o acumular do cansaço mental. Lógico que no momento se sente bastante, os adeptos e os jogadores sentem muito, mas temos de ser equilibrados. Tal como há dois meses me perguntavam sobre ganhar jogos aos 90'+2', agora perdi dois jogos aos 90'+4' e é lidar da melhor forma, percebendo como aconteceu. Demos tudo para vencer e não conseguimos, seja com o Arsenal ou com o Benfica, em que estávamos a ganhar 2-1 e num minuto estamos a perder por 2-1.

Sou muito frio nisso e é fazer os jogadores perceberem a importância do próximo jogo, que nos pode meter em duas finais. Os jogadores têm de se focar nisso e sinto-os tranquilos e focados nisso."

Como espera ser recebido no Dragão depois de tantos sururus entre clubes?

"Tem de perguntar ao adversário, o que eu sei é que o FC Porto tem sido sempre muito bem recebido em Alvalade e assim esperamos ser recebidos também nós."



Taça de Portugal salvaria a época?

"Não olho assim, olho para que o Sporting tenha de disputar os troféus até ao máximo e temo-lo feito. Queremos muito disputar a Taça.

Quando chegarmos ao fim, fazemos a análise da época para perceber se o caminho foi bem feito ou não, mas não se trata de salvar nada, é de uma final e de querermos disputar um troféu que ganhámos na época passada e que queremos defender. É muito esse o foco, o campeonato está difícil , estamos focados na Taça e depende de nós disputarmos essa final, é isso a que nos agarramos".