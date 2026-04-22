- Bola Branca 18h14
- 22 abr, 2026
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Sporting
Rui Borges. “Feliz pela passagem”
22 abr, 2026 - 23:47
O Sporting está na final da Taça de Portugal depois de eliminar o FC Porto.
O treinador do Sporting, Rui Borges, reconhece que o FC Porto foi superior na segunda parte, mas elogia a capacidade de sacrifício da sua equipa.
A partida
"Queríamos ganhar o jogo. Sabíamos que íamos quebrar nalgum momento. Fomos claramente melhores na primeira parte, controlámos bem o jogo. Na segunda parte, o FC Porto foi melhor, mas demos uma grande resposta e estou feliz pela passagem."
Boa resposta da equipa
"Não era fácil. Só uma grande equipa é que conseguia fazer isto. Temos tido jogos muito exigentes e só uma grande equipa conseguia controlar a primeira parte da maneira que fizemos, frente a uma equipa do FC Porto que é sempre muito intensa."
Era possível fazer melhor?
"Penso que no conjunto não seria possível fazer muito mais. Tivemos de tentar gerir algumas coisas com as lesões do [Gonçalo] Inácio e do Morten [Hjulmand]. Tivemos de gerir o jogo e a equipa disso e foi uma verdadeira família em campo.
Fafe ou Torreense
"É uma final da Taça. Sei o que motiva jogar com uma equipa pela grande, mas ainda temos mais um jogo."
Vitória ajuda para a renovação?
"Feliz pela passagem".
O Sporting está na final da Taça de Portugal depois de empataram 0-0 no Dragão, depois de vitória 1-0 em Alvalade.
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