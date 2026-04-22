Rui Borges. “Feliz pela passagem”

O treinador do Sporting, Rui Borges, reconhece que o FC Porto foi superior na segunda parte, mas elogia a capacidade de sacrifício da sua equipa.

A partida

"Queríamos ganhar o jogo. Sabíamos que íamos quebrar nalgum momento. Fomos claramente melhores na primeira parte, controlámos bem o jogo. Na segunda parte, o FC Porto foi melhor, mas demos uma grande resposta e estou feliz pela passagem."

Boa resposta da equipa

"Não era fácil. Só uma grande equipa é que conseguia fazer isto. Temos tido jogos muito exigentes e só uma grande equipa conseguia controlar a primeira parte da maneira que fizemos, frente a uma equipa do FC Porto que é sempre muito intensa."

Era possível fazer melhor?

"Penso que no conjunto não seria possível fazer muito mais. Tivemos de tentar gerir algumas coisas com as lesões do [Gonçalo] Inácio e do Morten [Hjulmand]. Tivemos de gerir o jogo e a equipa disso e foi uma verdadeira família em campo.

Fafe ou Torreense

"É uma final da Taça. Sei o que motiva jogar com uma equipa pela grande, mas ainda temos mais um jogo."

Vitória ajuda para a renovação?

"Feliz pela passagem".

O Sporting está na final da Taça de Portugal depois de empataram 0-0 no Dragão, depois de vitória 1-0 em Alvalade.