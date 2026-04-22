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Taça de Portugal

Sporting vai defender Taça no Jamor

22 abr, 2026 - 22:57 • Carlos Calaveiras

Leões vão defrontar Fafe ou Torreense na final da Taça de Portugal.

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O Sporting está na final da Taça de Portugal depois de empatar 0-0 no Dragão na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

A partida foi equilibrada, sem grandes ocasiões, mas as duas melhores ocasiões ocorreram nos descontos: primeiro Luís Guilherme para os leões e depois Moffi a cabecear para os dragões no último lance da partida.

No geral, os azuis e brancos foram ligeiramente superiores, mas os verde e brancos conseguiram controlar bem, baixando linhas, apesar de fisicamente terem terminado em dificuldades.

Nota para as lesões de Gonçalo Inácio e Hjulmand, na equipa de Alvalade, e para a expulsão de Alan Varela, médio dos azuis e brancos.

Os leões – detentores do troféu – vão defender a conquista da época passada contra Fafe ou Torreense (que jogam esta quinta-feira) depois de terem vencido 1-0 na primeira mão em Alvalade.

Já a equipa de Farioli fica fora da Taça de Portugal depois de também ter saído da Liga Europa. No entanto, lidera o campeonato.

[em atualização]

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