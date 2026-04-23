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Hjulmand pode falhar resto da época, Sporting envia participação disciplinar

23 abr, 2026 - 18:40 • André Maia

Em causa um lance entre Hjulmand e Gabri Veiga, ainda na primeira parte.

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O médio Morten Hjulmand pode falhar o resto da época no Sporting.

O internacional dinamarquês tem uma lesão grave no tornozelo feita no clássico contra o FC Porto.

Em causa estará um lance, entre Hjulmand e Gabri Veiga, ao minuto 14 do jogo. É o que escreve o jornal Record.

Bola Branca pode avançar que os leões vão mesmo enviar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

É mais um caso do duelo aceso entre Sporting e FC Porto esta época.

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