- Bola Branca 18h15
- 23 abr, 2026
-
Em Destaque
Sporting
Hjulmand pode falhar resto da época, Sporting envia participação disciplinar
23 abr, 2026 - 18:40 • André Maia
Em causa um lance entre Hjulmand e Gabri Veiga, ainda na primeira parte.
O médio Morten Hjulmand pode falhar o resto da época no Sporting.
O internacional dinamarquês tem uma lesão grave no tornozelo feita no clássico contra o FC Porto.
Em causa estará um lance, entre Hjulmand e Gabri Veiga, ao minuto 14 do jogo. É o que escreve o jornal Record.
Bola Branca pode avançar que os leões vão mesmo enviar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.
É mais um caso do duelo aceso entre Sporting e FC Porto esta época.
- Bola Branca 18h15
- 23 abr, 2026
-
Comentários