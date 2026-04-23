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Sousa Cintra: “O Sporting não perde mais um jogo até ao fim da época”

23 abr, 2026 - 13:05 • Matilde Pinhol

O ex-presidente leonino deixa elogios à gestão de Frederico Varandas e lamenta a “guerra campal” vivida na Invicta

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O Sporting carimbou esta quarta-feira a passagem à final da Taça de Portugal, ao eliminar o FC Porto no Dragão. Com o jogo a terminar empatado a zeros, os leões beneficiariam de uma vitória por 1-0 na primeira mão. Agora, os atuais detentores do troféu esperam conhecer o rival do Jamor, que sairá do confronto desta quinta entre Fafe e Torreense.

Em declarações a Bola Branca, Sousa Cintra, antigo presidente dos leões, lamenta a "guerra campal' vivida ontem no Porto. "Com tanta agressividade sobre os jogadores do Sporting, foi algo incrível. Mas passámos com mérito: vencemos em casa e empatámos lá. O Sporting é hoje uma equipa fantástica, unida e com jogadores de grande categoria comprometidos”, acrescenta o ex-dirigente.

Sousa Cintra destaca ainda a “elevação” com que Frederico Varandas tem gerido o clube de Alvalade. “O presidente tem sido impecável. Conduziu o Sporting com sucesso e espero que a Taça de Portugal seja mais um título conquistado com todo o mérito”, refere.

“A esperança é a última a morrer”, mas para Sousa Cintra “o campeonato parece ter já partido”. “Não vale a pena estarmos a sonhar, porque as hipóteses são remotas; só se houvesse um terramoto. Seria bonito o tricampeonato, mas se ganharmos a Taça e prepararmos a equipa para outros voos no próximo ano, já é positivo. O Sporting luta sempre para ser primeiro”, explica o antigo líder leonino.

Sem campeonato, recusa o rótulo de “época positiva”, mas confia que a turma de Rui Borges “não perde mais um jogo até ao final da época” e que levantará de novo a Taça, confiando que o clube “tem alternativas à altura” para fazer face à onda de lesões, a qual também afetou Gonçalo Inácio e Morten Hjulmand, que sofreram uma entorse.

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