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Daniel Bragança. “É um orgulho” chegar aos 150 jogos pelo Sporting

24 abr, 2026 - 19:00

Jogador, um dos capitães, está há vários anos em Alvalade.

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O médio Daniel Bragança chegou aos 150 jogos de leão ao peito.

Em declarações à Sporting TV, o jogador desabafou sobre a sua carreira em Alvalade.

150 jogos pelo Sporting

“É um orgulho, acima de tudo. Já tinha conquistado a marca dos 100, conseguir a dos 150 é um orgulho. Vou recordar isso para sempre. Já estou um jogador diferente. Passei por fases menos boas aqui, outras mais bem conseguidas. Sou um jogador mais maduro e que foi assimilando coisas de outros treinadores. Tento sempre melhorar todos os dias para ser um jogador mais completo.”

Capitão

"É um prazer ser um dos capitães do Sporting. Fiz isso ao longo da minha formação toda. Chegar aqui e também ter esse papel importante, principalmente com os meus jogadores, deixa-me realizado, deixa-me feliz e é um orgulho."

Jogo mais especial? E golo?

“Tive vários. O jogo com o Bodo/Glimt, que foi histórico para o clube e para nós. Agora, esse não ultrapassa o 1-0 ao Boavista que nos deu o primeiro campeonato. O primeiro [golo] que marquei pelo Sporting foi o mais especial.”

Presença nos “quartos” da Champions?

É sempre um dos objetivos jogar lá, para os jogadores é muito bom e termos feito o que fizemos valoriza o clube. Caímos com o Arsenal, mas deixámos vincado que podemos fazer grandes coisas na Europa.”

Ambiente em Alvalade

"Sinto que os adeptos acreditam muito no que veem, nos jogadores que têm. Nós temos retribuído esse apoio que nos dão. Às vezes não corre tão bem, mas a época é longa e vamos tentar continuar neste caminho. A mim não me surpreende, pode surpreender quem chega de novo, mas facilmente se habitua ao ambiente do estádio e dos adeptos."

Mensagem aos adeptos

"Obrigado a todos aqueles que me apoiaram e que continuam a apoiar. A época está quase a terminar. Espero que nos continuem a apoiar até ao final e que no dia 24 [de maio, na final da Taça de Portugal] também vai ser importante para nós e para este grupo, que encham o Jamor."

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