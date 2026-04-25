Rui Borges acredita “muito” na conquista do tricampeonato

O treinador do Sporting, Rui Borges, acredita “muito” na conquista do título de tricampeão nacional de futebol e assegura que os leões vão lutar por isso enquanto tiverem possibilidades.

“O meu [nível de esperança na conquista do título]? Muito! Disse logo no fim do jogo com o Benfica, que perdemos e ficámos mais longe desse objetivo, que enquanto há vida é lutar por ela. Dita bem a minha confiança”, atirou o técnico leonino, na Academia Cristiano Ronaldo, durante a antevisão da visita ao AVS.

Após a derrota com o Benfica (2-1), na última jornada, o Sporting ficou a oito pontos do FC Porto, embora com um jogo em atraso, frente ao Tondela, quando faltam disputar apenas quatro jornadas na I Liga de futebol.

Três dias depois empatou no Estádio do Dragão (0-0), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e assegurou a passagem à final num encontro onde perdeu, pelo menos, o médio Hjulmand e o defesa Gonçalo Inácio, ambos por lesão, e onde a equipa aparentou dificuldades físicas.

Borges reconheceu que “a sobrecarga” de jogos “tem sido imensa”, mas vincou que “a motivação está lá” e prometeu ir à luta com as ‘armas’ que tem disponíveis.

“Eles vão estar motivados para acabar a época da melhor forma, a lutar ainda pelo que é possível. Sabemos que o campeonato é difícil, mas vamos lutar por isso. Temos de fazer a nossa parte, não adianta estar a pensar no resto”, apontou o treinador verde e branco.

Por outro lado, Borges recusou, várias vezes, regressar ao encontro com o FC Porto, mesmo instado a comentar o lance que resultou na lesão de Hjulmand, mas revelou que tentou que o capitão continuasse em campo e confirmou a gravidade da mazela.

“O treinador é que foi teimoso e tentou que o capitão se mantivesse em campo, achava que era importante. Ele disse logo que não conseguia, o pé já estava num estado difícil e, sim, possivelmente, não teremos o Morten [Hjulmand] até ao final da época”, confirmou.

Sobre os restantes casos clínicos no plantel, adiantou que Gonçalo Inácio, que também saiu lesionado no Dragão, está duas ou três semanas fora da equipa”, mas Maxi Araújo, que foi substituído em dificuldades físicas, está disponível.

O avançado Ioannidis “está a recuperar” e o técnico acredita que “ainda vai ajudar a equipa até ao final da época”, enquanto Nuno Santos “voltou hoje” a treinar sem limitações, mas pode ou não ser convocado para o próximo jogo.

O Sporting visita o AVS no domingo, em partida da 31ª jornada da I Liga com início previsto para as 20h30, na Vila das Aves, e arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

A equipa orientada por Rui Borges procura regressar às vitórias no campeonato, após a derrota com o Benfica, em Alvalade, que a deixou em terceiro lugar, com 71 pontos, a um dos ‘encarnados’ e a oito do líder, o FC Porto, embora com menos um jogo do que os dois rivais.

Já o AVS é o último classificado, com apenas 13 pontos, e já está matematicamente despromovido à II Liga, mas o treinador leonino alertou para o perigo que espreita num terreno onde perdeu pontos na época passada contra uma equipa que, também nesta época, colocou dificuldades na Taça de Portugal (3-2, após prolongamento).

“É uma equipa muito competitiva. O já estarem ‘descidos’ liberta-os um bocadinho da pressão do jogo, vão jogar contra uma equipa grande, os atuais campeões nacionais, estão supermotivados e não têm nada a perder”, alertou Rui Borges.