Sporting

Rui Borges e a arbitragem. "Manto verde esteve em campo"

26 abr, 2026 - 23:15

O AVS e o Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 31 da I Liga.

O treinador do Sporting, Rui Borges, lamenta as oportunidades desperdiçadas e admite o cansaço de alguns dos seus jogadores. Aproveita, no entanto, para deixar críticas à arbitragem.

A partida

"Fizemos mais do que suficiente, infelizmente não conseguimos fazer golos e saímos prejudicados. É o futebol. É levantar a cabeça e seguir".

Penálti a favor do AVS

"É o chamado manto verde, passou-se o manto verde hoje aqui, é um pouco isso, o manto verde esteve em campo. Não vou comentar".

Sporting já não depende de si para chegar ao segundo lugar

"Temos de levantar a cabeça e seguir o nosso caminho. Tivemos jogos difíceis, é normal que estamos a sentir alguma sobrecarga. Temos de nos levantar, estamos numa equipa grande".

Gestão

"Hoje tinha de gerir cargas, esforço, porque foi quase obrigatória. Tem sido um desgaste enorme. Há muita sobrecarga em alguns jogadores. É algo que sabíamos, que estando nestas competições todas, que nos poderia acontecer. Faz parte do futebol, de estarmos a representar uma grande equipa".

Mensagem no balneário?

"Já disse isso várias vezes. Quando ganho e quando não ganho não gosto de entrar no balneário porque o jogo está a quente. Às vezes é melhor respirar, acalmar, deixá-los no seu campo, saber lidar com as frustrações de todos e seguir. Mensagem amanhã será de otimismo e confiança total".

