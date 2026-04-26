I Liga

Sporting esbarra nas Aves e cai para terceiro

26 abr, 2026 - 22:50 • Carlos Calaveiras

Empate contra lanterna vermelha do campeonato complica as contas dos leões.

O Sporting empata 1-1 contra o AVS em partida da jornada 31 da I Liga e complica as suas contas no campeonato.

Os leões geriram, com alguns titulares no banco, e não tiveram uma exibição de grande fulgor.

Agora, com este empate dos leões, por um lado, o FC Porto reforça a liderança (e pode ser campeão já na próxima jornada) e o Benfica volta a assumir o segundo lugar no campeonato (mesmo que a equipa de Alvalade ganhe a partida em atraso).

O AVS – já despromovido – mostrou dignidade e até poderia ter conseguido mais porque Perea atirou uma bola ao poste, já nos descontos.

O jovem Rafael Nel fez o golo dos leões e Pedro Lima empatou para a equipa da casa, de grande penalidade, após mão de Morita.

Com este resultado, o Sporting passa a ter 72 pontos (e menos um jogo), o Benfica tem 75 e o FC Porto 82.

Nota para o facto de a equipa de Rui Borges somar quatro jogos consecutivos sem vencer e Luis Suarez está com cinco jogos sem marcar.

Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)