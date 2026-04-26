Sporting esbarra nas Aves e cai para terceiro
26 abr, 2026 - 22:50 • Carlos Calaveiras
Empate contra lanterna vermelha do campeonato complica as contas dos leões.
O Sporting empata 1-1 contra o AVS em partida da jornada 31 da I Liga e complica as suas contas no campeonato.
Os leões geriram, com alguns titulares no banco, e não tiveram uma exibição de grande fulgor.
Agora, com este empate dos leões, por um lado, o FC Porto reforça a liderança (e pode ser campeão já na próxima jornada) e o Benfica volta a assumir o segundo lugar no campeonato (mesmo que a equipa de Alvalade ganhe a partida em atraso).
O AVS – já despromovido – mostrou dignidade e até poderia ter conseguido mais porque Perea atirou uma bola ao poste, já nos descontos.
O jovem Rafael Nel fez o golo dos leões e Pedro Lima empatou para a equipa da casa, de grande penalidade, após mão de Morita.
Com este resultado, o Sporting passa a ter 72 pontos (e menos um jogo), o Benfica tem 75 e o FC Porto 82.
Nota para o facto de a equipa de Rui Borges somar quatro jogos consecutivos sem vencer e Luis Suarez está com cinco jogos sem marcar.
Veja o resumo da partida:
