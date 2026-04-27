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“Quando se perde, a primeira vítima é o treinador mas...": José Eduardo pede "autocrítica racional"

27 abr, 2026 - 14:42 • Matilde Pinhol

O antigo comentador e jogador defende a necessidade de plantéis mais extensos e apela a uma “autocrítica racional” para preparar a próxima época

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O Sporting voltou a perder pontos no campeonato ao empatar 1-1 com o AFS, dando margem ao Benfica para assumir o segundo lugar da tabela. A poucas jornadas do fim e com os lugares da Champions em disputa, José Eduardo, em conversa com a Bola Branca, reforça que “estas fases são dolorosas para quem tem ambição europeia e interna”. "É fundamental estar preparado para aguentar esse esforço", realça.

Com o título praticamente entregue ao FC Porto, o ex-jogador sabe que os leões têm, pelo menos, “a obrigação de ganhar a Taça de Portugal frente ao Torreense, pela diferença de qualidade entre os dois clubes”. Se tal acontecer, “será um pequeno presente”.

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"O Sporting tem feito exibições espetaculares e continuo a dizer que é a equipa que joga melhor futebol em Portugal. No entanto, tanto Benfica como Sporting estão a fazer épocas normais, falhando nos momentos em que não conseguem atingir o resultado pretendido”, enfatiza.

Mesmo não sendo “um apaixonado pelo modelo de jogo” dos dragões, reconhece-lhes “mérito de ser a equipa mais forte”. “Vão ganhar o campeonato com toda a justiça. Estão a fazer uma época extraordinária em termos de resultados”, acrescenta.

No meio de tudo, José Eduardo não hesita em defender Rui Borges. “É um clássico: quando se perde, a primeira vítima é o treinador. Mas hoje os staffs são constituídos por dezenas de pessoas e a estratégia é definida de cima para baixo. Há que fazer uma autocrítica racional e perceber onde não estivemos bem”, reflete.

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