- Bola Branca 12h45
- 01 mai, 2026
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Rui Borges: "No primeiro dia, se calhar ninguém acreditava que hoje estaríamos a renovar contrato"
01 mai, 2026 - 11:33 • Eduardo Soares da Silva
O treinador transmontano renovou até 2028 -- com opção para prolongar até 2029 -- e quer trabalhar "mais e melhor", com a "mesma ambição do primeiro dia". Borges ainda não pensa na próxima época e foca-se no objetivo de chegar ao segundo lugar e reconquistar a Taça de Portugal.
Rui Borges quer "trabalhar cada vez mais e melhor" depois de ter renovado contrato com o Sporting por mais uma época, até 2028. Em conferência de imprensa no Estádio de Alvalade, o técnico mostra-se orgulhoso por prolongar a ligação.
"É um grande orgulho e satisfação esta renovação, dita o que define não o Rui Borges, mas a equipa técnica, que é a palavra trabalho. É o continuar do compromisso, do rigor. É uma satisfação enorme trabalhar neste grande clube e continuar a marcar a história do Sporting com troféus, com coisas que a marquem para que no futuro nos sintamos honrados por termos por aqui passado", começou por dizer.
O técnico, que chegou aos leões a meio da época passada e conquistou o título de campeão nacional e a Taça de Portugal, garante que "não pediu nada" ao presidente Frederico Varandas para a próxima temporada.
"Nunca me queixo de nada, sou muito feliz aqui e continuarei a ser. O dia a dia é muito leve, limpo, honesto e é muito feliz", aponta.
Um ano e meio desde a sua chegada, Borges quer agora "trabalhar cada vez mais e menor, mas com uma ambição igual à do primeiro dia."
Frederico Varandas discursou e respondeu às perguntas dos jornalistas antes do treinador, tendo lamentado a carga física e competitiva que custaram ao Sporting a luta pelo campeonato.
O presidente chegou a dizer que, sem a vitória na eliminatória contra o Bodo/Glimt nos quartos de final da Champions, os leões teriam sido tricampeões.
A renovação é anunciada dois dias depois do empate com o Tondela, que prolonga o mau momento dos leões para cinco jogos seguidos sem vencer.
"Não há timing, há uma avaliação do trabalho, como o presidente disse e agradeci. Tem a ver com o trabalho que tem sido o nosso caminho, de diálogo e acreditar mútuo. Crescemos e aprendemos com tudo, com coisas boas e menos boas, somos uns felizardos. Se calhar no primeiro dia ninguém creditava, nem os meus adjuntos sequer, que ao dia de hoje estariam a renovar com o Sporting", diz.
O Sporting ainda está na luta pelo segundo lugar do campeonato -- e consequente apuramento para a Champions --, e tem a final da Taça de Portugal para disputar frente ao Torreense.
Nesse sentido, Borges ainda não pensa na próxima época: "O Sporting será sempre uma grande equipa e que disputará tudo em que está inserido. Mas ainda podemos ser segundos e é nisso que estamos focados."
"Na minha cabeça, está o próximo jogo com o Vitória para lutar pelo segundo lugar, é o que nos compete lutar e chegar até ao fim da época e conseguir isso. Depois, focar na conquista de um título, queremos continuar com esse título que ainda é nosso. A seu tempo, a época será preparada", concluiu.
De acordo com a nota oficial dos leões, o Sporting fica com uma opção para prolongar o contrato com o treinador por mais um ano, até 2029.
Rui Borges, de 44 anos, começou a carreira há dez anos, no Mirandela. Chegou à II Liga dois anos depois. Passou pelo Académico de Viseu, Académica, Nacional, Vilafranquense e Mafra até chegar à primeira divisão, em 2023.
Conduziu o Moreirense à melhor época de sempre e fez uma campanha história no Vitória de Guimarães na Liga Conferência, até ser contratado pelo Sporting em dezembro de 2024 para substituir João Pereira. Foi campeão nacional e conquistou a Taça de Portugal.
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