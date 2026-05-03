Rui Borges dá parabéns ao FC Porto e espera voltar aos triunfos

O Sporting não vence há cinco jogos em todas as competições e, para o campeonato, vem de uma derrota, com o Benfica (2-1), em Alvalade, e empates com AVS (1-1) e Tondela (2-2), último e penúltimo classificados, respetivamente, que o atiraram para terceiro lugar num espaço de duas semanas.

"Estamos num grande clube, a exigência é máxima e não há desculpas. É, sim, trabalhar e tentar ver de que forma poderemos melhorar e voltar a ser o que éramos antes destas duas ou três semanas que têm sido menos positivas para o nosso lado", apontou o técnico, em Alcochete, durante a antevisão do encontro da I Liga contra o Vitória de Guimarães.

O treinador Rui Borges promete trabalhar para o Sporting voltar ao que era antes da crise que o afastou da luta pelo título de campeão nacional de futebol e comprometeu a corrida ao segundo lugar.

Antes do jogo com os encarnados, a equipa orientada por Rui Borges estava a lutar pelo título com o FC Porto, que, no sábado, lhe sucedeu como campeão nacional, mas o treinador garantiu que "as últimas semanas não identificam" a "excelente época" que os seus jogadores "estão e estavam a fazer".

"Não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. [Tenho] um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora, há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor", vincou, na sala de conferências de imprensa da Academia Cristiano Ronaldo.

Sem embargo, e recusando, mais tarde, "individualizar", Rui Borges fez questão de iniciar a conversa com os jornalistas a felicitar os `dragões` pela conquista do título.

"Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao FC Porto pela conquista do campeonato. [Foi] merecedor, porque acabaram por ser a equipa mais regular ao longo da época. Por isso, têm esse mérito de serem campeões nacionais", elogiou o técnico, que, no ano passado, celebrou o bicampeonato ao serviço dos leões.

De volta ao encontro com o Vitória de Guimarães, clube que orientava antes de ingressar no Sporting, em dezembro de 2024, Rui Borges revelou que o boletim clínico do clube não sofreu alterações, pelo que continua sem poder contar com Fresneda, João Simões, Ioannidis, Gonçalo Inácio, que "pode [voltar a] jogar ainda" nesta época, e Hjulmand, que "é difícil" que o faça.

"Daquilo que é o Vitória [de Guimarães], é uma grande equipa que tem uma exigência máxima sempre e em qualquer jogo. Esperamos um jogo difícil, mas acredito que, em nossa casa, queremos muito voltar às vitórias", assumiu.

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães na segunda-feira, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Rui Borges pode, se vencer, voltar a igualar o Benfica, no segundo lugar, ambos com 76 pontos, e manter `viva` a disputa pelo lugar de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Já o Vitória de Guimarães, se pontuar, pode ultrapassar o Moreirense, no sétimo lugar, e vive o seu melhor momento desde que o técnico Gil Lameiras sucedeu a Luís Pinto, após a 25.ª jornada, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.