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Sapatada de mão cheia na crise. Sporting supera Vitória e iguala Benfica

04 mai, 2026 - 22:22 • Inês Braga Sampaio

Lição de eficácia dos leões, que passam a somar os mesmos 76 pontos que o rival. Vimaranenses mantêm-se em oitavo.

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O Sporting igualou o Benfica no segundo lugar do campeonato, esta segunda-feira, ao golear o Vitória de Guimarães, por 5-1.

Os leões abriram o marcador logo aos nove minutos, num lance de laboratório, na sequência de um livre indireto, que deu golo de Gonçalo Inácio. Ampliaram aos 23, com um "chapéu" de Daniel Bragança.

O Vitória tentava mudar o rumo dos acontecimentos, mas faltava-lhe eficácia. E isso, teve o Sporting a rodos: mesmo antes de a primeira parte terminar, ainda haveria tempo para mais um golo. Maxi Araújo sentou Oscar Rivas e Charles e atirou para o fundo das redes, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Contudo, as linhas do videoárbitro revelaram que, afinal, o uruguaio estava em posição regular, por oito centímetros, e o terceiro golo subiu mesmo ao placard.

Leão chega à goleada

Qualquer reação que o Vitória pudesse ter esboçado na segunda parte foi anulada pelo golo de Luis Suárez, aos 61 minutos. Foi o seu 26º na I Liga, para reforçar a liderança na tabela dos melhores marcadores.

Ao minuto 74, o recém entrado Luís Guilherme foi isolado por Suárez e, na cara de Charles, não perdoou. Era a "chapa 5" para o Sporting, que espantava os fantasmas de uma crise que se estendia por cinco jogos sem vencer: quatro empates e uma derrota.

Porém, ainda se viu em Alvalade um lampejo das dificuldades que os leões revelaram em abril. Numa jogada sem perigo aparente, Zeno Debast atrasou a bola para Rui Silva, mas o guarda-redes não estava lá e a bola entrou para um autogolo caricato. Foi também um prémio para uma exibição personalizada do Vitória, pese embora os cinco golos sofridos.

Com este resultado, o Sporting regressa aos triunfos e iguala os 76 pontos do Benfica, embora os encarnados tenham vantagem no confronto direto. Já o Vitória mantém-se em oitavo, com 42 pontos.

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