Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges não comenta reforços e diz-se concentrado nos jogos que faltam

10 mai, 2026 - 16:00 • Lusa

O Rio Ave – Sporting está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.

A+ / A-

O treinador Rui Borges recusa comentar as notícias recentes sobre eventual interesse do Sporting nos médios Zalazar e Palhinha, limitando-se a observar que será o mercado a “ditar” o plantel da equipa na próxima época. Sobre o que ainda falta jogar nesta temporada, o treinador do Sporting admite "dificuldade" em manter a equipa "ligada".

“Não vou falar de jogadores de outros clubes, como é lógico. Parece que estamos em junho ou julho e não estamos. Por isso, não faz lógica estar aqui a falar o que seja em relação a qualquer jogador”, sublinhou o técnico, em Alcochete, questionado sobre o interesse em Zalazar, do Sp. Braga, que também estará no ‘radar’ do Benfica.

Apesar disso, as possíveis entradas e saídas de jogadores do plantel dos ‘verde e brancos’ dominaram a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Rio Ave, a contar para a 33ª jornada da I Liga de futebol.

Mas também sobre Palhinha, jogador formado na Academia ‘leonina’, que está emprestado pelo Bayern Munique ao Tottenham, Borges recusou comentar o possível regresso e apontou aos objetivos que ainda lhe restam nesta época.

“Eu, pessoalmente, estou muito focado nestes últimos três jogos, porque ainda nos dão muita coisa e não podemos descuidar-nos, porque já nos descuidámos o suficiente”, alertou, em alusão ao facto de os ‘leões’ terem ficado dependentes de um deslize do Benfica para terminarem o campeonato no segundo lugar, que dá acesso, pelo menos, às eliminatórias da Liga dos Campeões.

De resto, “é natural” que o apuramento para a ‘Champions’ possa “modificar uma coisa ou outra” no planeamento da próxima época, “porque a parte financeira muda”, mas, essencialmente, será “o mercado” que “vai ditar muita coisa”.

Ainda assim, no que diz respeito a saídas, Borges lembrou que, “tirando o Morita”, o Sporting tem “os jogadores todos com contrato” e apontou os possíveis interessados nos seus atletas para as respetivas cláusulas de rescisão.

“Se calhar há um ou outro [que querem sair], mas isso tem a ver com o que vai ditar o mercado. Não vão sair só porque sim. Têm de chegar e dizer que querem pagar, tão simples quanto isso. Todos eles têm cláusulas [de rescisão], por isso, vai ser muito aquilo que o mercado vai ditar”, resumiu.

Por outro lado, Borges admitiu que lateral Diogo Travassos, que nas últimas duas épocas esteve emprestado ao Estrela da Amadora e ao Moreirense, respetivamente, vai regressar a Alvalade na próxima época.

“Teve duas épocas muito boas na I Liga, o que é muito bem para ele, naquilo que é ganhar consistência. Até porque é um jogador de equipa grande, por isso, tem esse mérito e teve essa capacidade de ganhar esse direito de estar connosco”, adiantou Borges.

Em sentido inverso pode estar o futuro de Daniel Bragança, médio que termina contrato com os ‘leões’ em 2027 e que Borges reconheceu que “é importante no grupo”, mas lembrou que há várias partes interessadas no processo da sua eventual renovação.

“Há treinador, há direção, há [vontade do] jogador. Tem vários fatores que, depois, têm de se conjugar todos de alguma forma para existir, ou não, uma renovação de contrato. É um jogador de quem todos gostamos, todos o queremos ter no plantel, é nosso jogador, contamos com ele para a próxima época. Tão simples quanto isso”, atirou.

Sobre o que falta ainda jogar nesta temporada, o treinador do Sporting reconhece a "dificuldade" de manter o plantel “ligado” nas duas últimas jornadas, após falhar o objetivo de revalidar o título de campeão nacional.

“Apesar de ainda estarmos na luta pelo segundo lugar, que é importantíssimo para nós, e eles sabem disso, acredito que seja difícil sentiram-se com a energia a 100%. Mas tem de andar lá perto, pelo menos, para conseguirmos estar dentro dos nossos objetivos ainda”, admitiu o técnico, em Alcochete, durante a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Rio Ave.

O Sporting segue em terceiro lugar no campeonato, com 76 pontos, tantos como o Benfica, que é segundo, e continua na luta pelo lugar de acesso à Liga dos Campeões, apesar de ter deixado escapar o título para o FC Porto.

Borges confirmou que, por isso, o grupo de jogadores ficou com o “balão vazio” e, apesar de acreditar que “eles vão chegar à final [da Taça de Portugal] e vão estar superligados”, vincou que “semanalmente e diariamente é difícil” consegui-lo.

“Porque o cansaço é enorme e, com o passar do tempo, já só estão a pensar que faltam 15 dias para acabar e para descansarmos. É um desafio enorme para nós, nestes 15 dias, mantê-los ligados. O maior desafio é mesmo esse, o da exigência”, justificou o técnico dos ‘verde e brancos’.

Borges, de resto, tinha começado a conversa com os jornalistas, precisamente, a pedir “um Sporting exigente consigo mesmo” no jogo de segunda-feira, da penúltima jornada do campeonato, em Vila do Conde, uma vez que ainda faltam “três jogos para acabar a época”.

“Espera-nos um jogo difícil, mas, acima de tudo, volto a dizer, é [preciso] criar a nossa exigência individual e coletiva para este final de época, até porque ainda temos objetivos a cumprir”, apontou.

Uma semana depois de ‘esconder’, antes da receção ao Vitória de Guimarães (5-1), que Gonçalo Inácio já estava apto e de lançar o defesa como titular, Borges garantiu que “não há” nenhum ‘truque na manga’ para a visita ao Rio Ave, ou seja, Hjulmand, Fresneda e Ioannidis continuam de fora, para além de João Simões, que não joga mais nesta época.

A juntar a este grupo, “está o Nuno Santos também em dúvida”, revelou o treinador.

O Sporting visita o Rio Ave na segunda-feira, em partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h15, no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).

A equipa orientada por Rui Borges regressou aos triunfos na última segunda-feira, frente ao Vitória de Guimarães, após uma série de cinco jogos sem vencer, três dos quais para o campeonato, que permitiram ao Benfica ganhar vantagem na corrida ao segundo lugar.

Por isso, para além de vencerem os seus jogos, os ‘leões’ dependem de um deslize do Benfica e sobem ao relvado, em Vila do Conde, com um ‘ouvido’ no Estádio da Luz, onde os ‘encarnados’ recebem, à mesma hora, o Sp. Braga.

Já o Rio Ave, orientado pelo grego Sotiris Sylaidopoulos, não vence há três jornadas e ocupa o 12.º lugar no campeonato, mas tem o seu futuro definido, uma vez que já assegurou a manutenção e não luta por mais qualquer objetivo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)