- Bola Branca 18h14
- 11 mai, 2026
-
Futebol Feminino
Adeus, Sporting. Ana Capeta fica na Juventus em definitivo
11 mai, 2026 - 17:34 • Inês Braga Sampaio com Lusa
Avançada internacional portuguesa, de 28 anos, estava emprestada às italianas desde fevereiro e assina até 2028.
Ana Capeta fica em definitivo na Juventus, depois de meia época de empréstimo. A avançada deixa o Sporting e assina pelas italianas até 30 de junho de 2028.
"O negócio de Ana Capeta é permanente. Ana Capeta veio para ficar! O clube exerceu a opção de transformar a permanência da jogadora emprestada na equipa principal da Juventus numa contratação definitiva”, revela a Juventus, em comunicado no site oficial.
A internacional portuguesa, de 28 anos, que pertencia aos quadros do Sporting, assinou por dois anos com a formação de Turim.
“Ana chegou em fevereiro com um contrato de empréstimo inicial e mostrou seu talento sem perder tempo. Desde o começo, ela demonstrou instinto para marcar golos e flexibilidade tática. Os seus números também falam por si: marcou seis golos em 12 jogos até agora, tornando-se um verdadeiro ponto focal da linha de frente das ‘bianconeri’ em apenas alguns meses. Parabéns, Ana!”, salientou a Juventus.
Ana Capeta completou a formação no Atlético Ouriense e ainda passou pelo CAC, antes de chegar ao Sporting. Pelas leoas, fez cinco temporadas numa primeira fase, que terminou com a mudança para o PSV. Regressou para jogar no Famalicão e, na época seguinte, voltou a Alvalade, onde esteve nas últimas três épocas e meia.
- Bola Branca 18h14
- 11 mai, 2026
-