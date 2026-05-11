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Debast lesiona-se e tem Mundial em risco
11 mai, 2026 - 19:45
Central dos leões terá um problema no fémur.
O defesa Zeno Debast, do Sporting, sofreu uma lesão e tem a presença no Mundial 2026 em risco.
A informação é adiantada pela imprensa belga, que fala num problema no fémur, sofrido durante um treino em Alcochete.
O internacional belga, de 22 anos, vai ser submetido a exames nas próximas horas para determinar a gravidade da lesão e o respetivo tempo de paragem.
O selecionador Rudi Garcia revela a lista final dos 26 convocados da Bélgica na próxima sexta-feira.
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