"Pedro Lima é vistoso pela forma de jogar, pela elegância": José Mota aprova médio no Sporting

A época ainda não acabou, mas o mercado - como sempre - já não tem data de início. Para Alvalade têm sido lançados vários nomes para suprir eventuais saídas que, à medida que o tempo passa, parecem cada vez mais inevitáveis. O setor mais badalado para mexidas tem sido o do meio-campo e Pedro Lima é um nome que tem aparecido associado ao Sporting pela imprensa desportiva.

O médio brasileiro chegou ao futebol português e à Vila das Aves no verão e foi José Mota e a sua equipa técnica que viram "boas qualidades para chegar cá e vingar".

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"É um médio que chama muito o jogo. Gosta de ter a posse da bola, tem uma visão de jogo muito boa, uma qualidade de passe também acima da média. É vistoso também pela sua forma de jogar, pela sua elegância, o que faz com que rapidamente seja notado dentro de campo", explica o treinador a Bola Branca.

Apesar de ter saído do comando técnico do AVS em setembro, José Mota não deixou de acompanhar o progresso de Pedro Lima e, ainda que reconheça que o futebolista "tem tido uma grande evolução", não se mostra comedido ao afirmar que este "está a fazer uma época ainda aquém daquilo que tem possibilidade de fazer".

Os números do médio de 23 anos adensaram com a parte final da época e, com a camisola dos avenses, Pedro Lima apontou seis golos e duas assistências em 29 jogos. Este domingo foi titular na vitória frente ao campeão FC Porto, não inscreveu o nome na lista de marcadores ou assistentes, mas vinha de três jornadas consecutivas a marcar, um deles no empate frente ao Sporting, na jornada 31.