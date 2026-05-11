- Bola Branca 12h44
- 11 mai, 2026
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Sporting
"Pedro Lima é vistoso pela forma de jogar, pela elegância": José Mota aprova médio no Sporting
11 mai, 2026 - 12:48 • João Filipe Cruz
Foi o primeiro treinador do médio em Portugal e não tem dúvidas de que "tem tudo para se impor". O ex-técnico avense vê em Daniel Bragança o jogador com mais semelhanças.
A época ainda não acabou, mas o mercado - como sempre - já não tem data de início. Para Alvalade têm sido lançados vários nomes para suprir eventuais saídas que, à medida que o tempo passa, parecem cada vez mais inevitáveis. O setor mais badalado para mexidas tem sido o do meio-campo e Pedro Lima é um nome que tem aparecido associado ao Sporting pela imprensa desportiva.
O médio brasileiro chegou ao futebol português e à Vila das Aves no verão e foi José Mota e a sua equipa técnica que viram "boas qualidades para chegar cá e vingar".
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"É um médio que chama muito o jogo. Gosta de ter a posse da bola, tem uma visão de jogo muito boa, uma qualidade de passe também acima da média. É vistoso também pela sua forma de jogar, pela sua elegância, o que faz com que rapidamente seja notado dentro de campo", explica o treinador a Bola Branca.
Apesar de ter saído do comando técnico do AVS em setembro, José Mota não deixou de acompanhar o progresso de Pedro Lima e, ainda que reconheça que o futebolista "tem tido uma grande evolução", não se mostra comedido ao afirmar que este "está a fazer uma época ainda aquém daquilo que tem possibilidade de fazer".
Os números do médio de 23 anos adensaram com a parte final da época e, com a camisola dos avenses, Pedro Lima apontou seis golos e duas assistências em 29 jogos. Este domingo foi titular na vitória frente ao campeão FC Porto, não inscreveu o nome na lista de marcadores ou assistentes, mas vinha de três jornadas consecutivas a marcar, um deles no empate frente ao Sporting, na jornada 31.
Sobre uma eventual para Alvalade, é aplaudida e aprovada por José Mota, que não tem dúvidas "nenhumas" sobre o foco do brasileiro, um "atleta que dá gozo de trabalhar, porque sabe ouvir e gosta muito de aprender".
"Vai tentar impor-se porque é essa também a sua ambição e a sua convicção. Ele vai dar tudo, como sempre deu, seja onde for, para que se faça notar exatamente no plantel e ser uma opção para o treinador e para o clube", adiante o técnico de 62 anos.
o antigo treinador do AFS entende que Pedro Lima "está a precisar de novos desafios para melhorar e para evoluir", evolução que pode acelerar se tiver ao lado "outros colegas, se calhar com mais talento" e há um médio em Alvalade que tem algumas coisas em comum.
"Os médios do Sporting são todos de grande qualidade, como é óbvio, mas aquele que tem, mais ou menos, as mesmas características é o [Daniel] Bragança", aponta José Mota.
Pedro Lima é formado no Palmeiras, esteve emprestado a Norwich e NK Osijek da Croácia antes de chegar ao AVS com quem tem contrato até 2028.
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