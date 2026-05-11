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Rui Borges: "Ainda falta um jogo e temos de o ganhar"

11 mai, 2026 - 22:27 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Sporting destaca capacidade dos jogadores para dar a volta ao Rio Ave e para ignorar o ruído dos adeptos, que reagiam ao que se passava no Benfica-Braga.

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Rui Borges acalma os ânimos e lembra que ainda falta um jogo para o Sporting garantir a Liga dos Campeões, e que não pode estar preocupado com o que o Benfica faz — só pode focar-se naquilo que controla.

"Não importa muito estar aqui preocupados com os outros. (...) Temos de estar muito ligados e perceber que ainda falta um jogo e temos de o ganha", salienta o treinador do Sporting em declarações à Sport TV, depois da vitória, por 4-1, no terreno do Rio Ave, que Borges considera "justa".

O Sporting recuperou o segundo lugar com o triunfo sobre o Rio Ave, que coincidiu com o empate (2-2) entre Benfica e Sporting de Braga.

Análise: "Um início de jogo bastante aberto. Nós sabíamos que o Rio Ave é forte. No jogo partido são fortíssimos, sabíamos que não podíamos deixar partir muito o jogo. Deixámos partir, tentámos numa fase inicial ser bastante pressionantes, procurar referências. O Rio Ave com o futebol direto que nós já estávamos à espera num primeiro momento e depois a entrar num segundo momento com a segunda bola sobre a nossa linha defensiva. E acabou por ser isso quase a primeira parte toda. Depois de sofrermos o golo, acabámos por ter de ir atrás do resultado. Ficámos mais expostos às transições, de muito jogo de homem a homem, muita referência mesmo no último terço. Deixámos um para um os nossos defesas, o que era um grande risco. Podíamos ter melhorado aqui ou ali em algumas coberturas. Tentámos no fim da primeira parte ajustar um bocadinho e fomos ganhando ali uma bola ou outra. Na segunda parte, acabámos por controlar o jogo, o Rio Ave também acabou por ficar em inferioridade numérica. E a equipa não facilitou, tentou gerir o jogo com bola. Acaba por ser uma vitória justa, mas perante um grande adversário, que na primeira parte nos causou bastantes problemas."

Rui Borges tentou que resultado do Benfica-Braga não impactasse: "É natural que o ruído das bancadas se fizesse sentir e os jogadores fossem perguntando, mas nós temos de estar muito focados naquilo que nós fazemos e naquilo que nós controlámos. E eles ficaram tranquilos, ficaram sempre ligados no jogo, não facilitaram, por mais que o ritmo fosse baixando aqui ou ali com o nosso controlo. Eles não baixaram a concentração e acima de tudo o rigor no momento defensivo. Não importa muito estar aqui preocupados com os outros. É natural que eles pelo ruído estivessem, mas acima de tudo estavam focados no nosso jogo."

Trocas de posição: "Aconteceu-nos o mesmo no ano passado, estávamos em primeiro, caímos para segundo e depois voltámos ao primeiro lugar. O futebol é mesmo isto e temos de saber lidar. Estamos em segundo, mas falta uma jornada. Precisamos do apoio dos nossos adeptos, perante um grande adversário, que está a fazer um grande campeonato e vai fazer de tudo para complicar a nossa tarefa. Temos de estar muito ligados e perceber que ainda falta um jogo e temos de o ganhar."

Termina campeonato sem derrotas fora de casa: "É a parte ambiciosa do grupo. Os adeptos têm sido importantes, mesmo fora de casa, têm dado um apoio infinito. Os jogadores sentem isso e sentem-se motivados. Esta equipa, apesar de tudo, apesar de não termos conseguido o que queríamos, mostrou a qualidade e a ambição que tinha."

Lesão de Zeno Debast: "Aconteceu infelizmente no treino de ontem [domingo]. Ele e o Vagiannidis estão a ser avaliados, vamos perceber nos próximos dias a extensão das duas lesões."

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