- Bola Branca 18h14
- 11 mai, 2026
-
I Liga
Sporting dá a volta ao Rio Ave e regressa ao segundo lugar
11 mai, 2026 - 23:55 • Inês Braga Sampaio
Leões estiveram a perder em Vila do Conde, mas deram a volta e acabaram a jogar diante de nove unidades.
RECORDE O FILME DO ENCONTRO
O Sporting está de volta ao segundo lugar do campeonato, depois de uma vitória, com reviravolta, no terreno do Rio Ave, por 4-1, esta segunda-feira.
Os vila-condenses adiantaram-se por intermédio de Diogo Bezerra, aos 12 minutos. Contudo, ao minuto 35, Luis Suárez empatou de grande penalidade. A reviravolta do Sporting ficou consumada ainda na primeira parte, aos 42 minutos, com um autogolo de Gustavo Mancha.
Praticamente a abrir a segunda parte, Petrasso viu o segundo cartão amarelo, o que deixou o Rio Ave reduzido a dez jogadores. Aos 66 minutos, o Sporting ampliou, com um remate de fora da área de Francisco Trincão.
O infortúnio do Rio Ave adensou-se ao minuto 85, com a expulsão, também por acumulação de amarelos, de Ryan Guilherme. Os vila-condeses ficaram com nove jogadores apenas. Cinco minutos depois, Geovany Quenda esticou a manta de retalhos para fazer o 4-1.
Com este resultado, conjugado com o empate (2-2) do Benfica diante do Sporting de Braga, em simultâneo, o Sporting regressa ao segundo lugar da I Liga, com 79 pontos, mais dois que os encarnados.
Veja o resumo da partida:
- Bola Branca 18h14
- 11 mai, 2026
-