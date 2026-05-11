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Sporting dá a volta ao Rio Ave e regressa ao segundo lugar

11 mai, 2026 - 23:55 • Inês Braga Sampaio

Leões estiveram a perder em Vila do Conde, mas deram a volta e acabaram a jogar diante de nove unidades.

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O Sporting está de volta ao segundo lugar do campeonato, depois de uma vitória, com reviravolta, no terreno do Rio Ave, por 4-1, esta segunda-feira.

Os vila-condenses adiantaram-se por intermédio de Diogo Bezerra, aos 12 minutos. Contudo, ao minuto 35, Luis Suárez empatou de grande penalidade. A reviravolta do Sporting ficou consumada ainda na primeira parte, aos 42 minutos, com um autogolo de Gustavo Mancha.

Praticamente a abrir a segunda parte, Petrasso viu o segundo cartão amarelo, o que deixou o Rio Ave reduzido a dez jogadores. Aos 66 minutos, o Sporting ampliou, com um remate de fora da área de Francisco Trincão.

O infortúnio do Rio Ave adensou-se ao minuto 85, com a expulsão, também por acumulação de amarelos, de Ryan Guilherme. Os vila-condeses ficaram com nove jogadores apenas. Cinco minutos depois, Geovany Quenda esticou a manta de retalhos para fazer o 4-1.

Com este resultado, conjugado com o empate (2-2) do Benfica diante do Sporting de Braga, em simultâneo, o Sporting regressa ao segundo lugar da I Liga, com 79 pontos, mais dois que os encarnados.

Veja o resumo da partida:

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