Só a "simpatia" clubística de César Peixoto preocupa Dias Ferreira

Dias Ferreira acha que as "simpatias manifestadas" por César Peixoto podem ser um factor de dificuldade para a receção do Sporting ao Gil Vicente, na última jornada da Primeira Liga, que poderá confirmar o segundo lugar leonino no campeonato.

O antigo dirigente sportinguista alude, assim, ao facto de o técnico dos galos e ex-jogador do Benfica ter desejado anteriormente que as águias vencessem o campeonato. Era Bruno Lage o treinador dos encarnados...

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"É justo que o Sporting seja segundo, dependendo apenas de si, mas ainda falta o Gil Vicente, que não será fácil porque o seu treinador tem simpatias manifestadas. E, por isso, também quer contribuir para que o segundo lugar seja atribuido a outro. E dar uma ajuda. Tal como eu também espero que o Estoril [adversário do Benfica na ronda 34] dê uma ajuda (risos)", começa por considerar Dias Ferreira em Bola Branca, que - olhando ainda para a jornada que permitiu ao Sporting voltar à vice-liderança - discorda de um penálti mal assinalado a favor do conjunto de Rui Borges em Vila do Conde, na altura empatando o desafio frente ao Rio Ave.

"Acho que não se pode agarrar, pôr as mãos à frente... e não sei se não havia mais dois por marcar. Acabou por ser um jogo sem espinhas", remata, mais aliviado por os leões terem reentrado na corrida pela Champions da nova época, ultrapassado que está o momento mais cinzento da temporada com dois deslizes, nas Aves e perante o Tondela em casa.

"O segredo foi recuperar do desgaste mental, mas também fisico. Baixas? Temos agora também a de Diomande, para além de Debast, mas há que fazer um último esforço, pois faltam duas finais: Gil Vicente e a final da Taça de Portugal. E já estou como o Rui Borges, não há que queixar, mas sim fazer um último esforço", finaliza.