Rodrigo Zalazar já terá assinado com o Sporting até 2031

Rodrigo Zalazar já é jogador do Sporting, segundo adianta o jornal "O Jogo". O médio-ofensivo internacional uruguaio, de 26 anos, que deixa o Sporting de Braga, assinou contrato até 2031.

Era o último passo do processo iniciado esta quarta-feira, em que Zalazar realizou exames médicos e testes físicos, para depois assinar.

O Sporting paga 30 milhões de euros ao Braga, que fica também com Diogo Travassos, que esta temporada esteve emprestado ao Moreirense, a troco de 5,5 milhões de euros, mais um por objetivos.

Formado em Espanha, Rodrigo Zalazar foi adquirido em 2019 pelo Eintracht Frankfurt, ainda que nunca tenha jogado pelas águias negras. Estreou-se no futebol profissional no Korona Kielce, da Polónia, antes de rumar à Alemanha, onde jogou por St. Pauli e Schalke 04, que o adquiriu em definitivo.

Em 2023/24, o Braga comprou o uruguaio por seis milhões de euros. Zalazar rapidamente se tornou um jogador importante no Minho, mas foi esta época que se assumiu, em definitivo, como uma das estrelas do futebol português. Marcou 23 golos e fez oito assistências em 47 jogos, com que ajudou os arsenalistas a ir à final da Taça da Liga e a chegar às meias-finais da Liga Europa.