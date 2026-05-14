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Futebol feminino

Micael Sequeira renova com o Sporting

14 mai, 2026 - 20:46

Técnico vai manter-se no comando da equipa feminina dos leões.

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O Sporting anunciou a renovação do contrato de Micael Sequeira, técnico da equipa feminina, até 2028.

"É um orgulho enorme dar continuidade a este projeto, estando cientes da responsabilidade que é representar o Sporting e da exigência diária à procura de nos tornarmos melhores para podermos servir melhor o clube. Essa é a grande ambição que nós temos, tornar a equipa mais competitiva para que possa estar mais próxima desses objetivos que vamos ter", referiu.

O técnico conquistou uma Supertaça desde que chegou aos leões.

"Esta renovação simboliza a continuidade no compromisso de procurar fazer melhor. Tivemos bons momentos esta época, mas também houve momentos menos bons. O importante é avaliarmos o que é que correu mal para não voltarmos a repetir. Há uma vontade enorme nesse sentido, uma motivação tremenda de corrigirmos isso e podermos proporcionar aos adeptos, a todo o clube e a toda a estrutura, que confia muito em nós, os tais títulos que nós pretendemos", acrescenta.

A equipa de Alvalade quer voltar aos títulos, mas sem promessas.

"Tornando a equipa mais competitiva, vamos estar mais preparados para os diferentes desafios que aí vêm. Não vale a pena estar a prometer nada. A única coisa que podemos prometer é o trabalho e a dedicação diária, porque foi isso que nos levou até aqui, que nos proporcionou esta renovação e esta confiança por parte da direção. Era perfeitamente normal não haver prolongamento do contrato, atendendo a que não conquistámos títulos. Tenho consciência disso, mas o facto de ter havido esta confiança quando não conquistámos nada dá-me ainda mais motivação para retribuir a todas estas pessoas que confiaram em mim e a este enorme clube que é o Sporting”.

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