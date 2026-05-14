- Bola Branca 18h16
- 14 mai, 2026
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Mercado de transferências
Sporting é "um bom desafio" para Gabriel Silva
14 mai, 2026 - 19:40 • André Maia
João Pereira avalia a possível transferência de Gabriel Silva do Santa Clara para o Sporting.
Gabriel Silva, extremo do Santa Clara, está muito perto de ser jogador do Sporting.
O jogador está pronto para dar o salto, garante a Bola Branca João Pereira, adjunto do treinador Vasco Matos, que deixou a equipa açoriana em janeiro.
“Tem uma grande preponderância na equipa e, depois, coletivamente, também tem crescido muito. Acho que é um bom desafio para ele, um desafio diferente, onde vai ter que se superar, mas sinto que ele pode dar uma boa resposta e ser uma agradável surpresa”, disse.
A imprensa desportiva nacional diz que as negociações entre Santa Clara e Sporting estão bem encaminhadas.
João Pereira não tem dúvidas: os leões precisam de um jogador assim e não há ninguém parecido no plantel.
“No Sporting não existem extremos com as características do Gabriel. É muito rápido, mesmo muito rápido, é um jogador que, em termos físicos, além da potência dele, é muito forte fisicamente, é um atleta e pode trazer a verticalidade que ele tem”, acrescenta.
O brasileiro, de 24 anos, ultrapassou os 40 km/hora, um recorde mundial feito no jogo contra o Famalicão, em maio de 2025.
“O Gabriel tem uma capacidade de aceleração muito grande”.
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