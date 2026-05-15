Morita confirma saída do Sporting. "Jamais vestirei a camisola de outro clube em Portugal"

No dia em que ficou a saber que não foi convocado para o Mundial 2026, o médio Hidemasa Morita anuncia a saída do Sporting no final da época.

O japonês de 31 anos termina contrato com os leões e optou por não renovar contrato.

"Ainda hoje me lembro perfeitamente da emoção que senti quando, há quatro anos, recebi a proposta deste clube gigantesco. O Sporting deu-me um palco de sonho quando eu ainda não era ninguém e tenho um orgulho imenso por poder dizer que fiz parte do legado deste clube", escreve.

Morita chegou ao Sporting em 2022, vindo do Santa Clara, a troco de 3,45 milhões de euros. Desde então, marcou 11 golos e registou 16 assistências em 164 jogos disputados.

Foi bicampeão português e venceu uma Taça de Portugal.

"A todos os Sportinguistas, obrigado pelo amor incondicional que me deram ao longo destes quatro anos, tanto nos bons como nos maus momentos. Em todos os instantes lutei por este símbolo com tudo o que tinha", afirma.

Livre para decidir o seu futuro, Morita tem sido associado ao Leeds Unites, da Premier League. No momento do adeus a Alvalade, garante que nunca jogará por um dos rivais.

"Faço aqui uma promessa: no meu corpo correrá eternamente sangue verde e branco e jamais vestirei a camisola de outro clube em Portugal", conclui.

Morita pode ainda despedir-se do Sporting com a conquista da Taça de Portugal. A final frente ao Torreense está marcada para 24 de maio, às 17h15.