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Sporting
Morita fora das opções do Japão para o Mundial 2026
15 mai, 2026 - 11:25 • Redação
O médio do Sporting não era convocado pelo selecionador Moriyasu desde março de 2025.
O médio do Sporting Hidemasa Morita não vai marcar presença no Campeonato do Mundo deste verão. O jogador de 31 anos não integra o lote de escolhidos do selecionador Hajime Moriyasu, apesar de ter voltado a ganhar protagonismo na equipa leonina na parte final da temporada.
Nos últimos meses, Moriyasu já tinha dado a entender que o jogador de Sporting poderia perder espaço na seleção.
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Antes dos particulares de março, frente a Inglaterra e Escócia, o selecionador justificou a ausência do jogador de Morita com a forte concorrência do meio-campo nipónico e mostrou dúvidas face à condição física do jogador.
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Fora das opções do selecionador ficaram também Kaoru Mitoma, do Brighton, e Takumi Minamino, do Mónaco, ambos por lesão.
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Entre as surpresas na lista dos "samurais" estão Nagatomo e Tomiyasu. Nagatomo, de 39 anos, vai a caminho do seu quinto mundial, já Tomiyasu regressa à seleção dois anos depois da última internacionalização.
O Japão integra o grupo F do Mundial, juntamente com Países Baixos, Suécia e Tunísia.
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