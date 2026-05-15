Rui Borges e os "milagres" que Mourinho pede. "Deve ser tão devoto como eu"

Rui Borges ironiza com os pedidos de "milagres" de José Mourinho, que fez várias críticas "implícitas" à arbitragem dos jogos de Sporting e Benfica, e resume o tema à competência, admitindo que ele próprio tem de ser melhor para que os leões consigam ser campeões na próxima época.

"O mister Mourinho deve ser tão devoto como eu. Na semana de Nossa Senhora de Fátima, deve ser tão devoto quanto eu pela Nossa Senhora. De resto, não vou entrar nessa luta. Quero ser segundo classificado, temos de ter competência para conseguir levar de vencida uma boa equipa que está a fazer um grande campeonato, será um jogo bastante competitivo e intenso, e vai exigir de nós o nosso melhor", salienta o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Gil Vicente.



Para o treinador, o Sporting precisa é de um Rui Borges mais competente: "Sei que não fui competente em alguns jogos e não fui campeão por causa disso, é aquilo que eu sei. Tem muito a ver com soluções que eu possa arranjar para a minha equipa, para me tornar melhor. Estou focado em ser cada vez melhor treinador, para conseguir ser campeão."

O Sporting recebe o Gil Vicente no sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato e acompanhamento na Renascença.

Gil Vicente: "Enaltecer primeiro de tudo a casa cheia, é sinal de que os adeptos estão connosco e quer passar força, vai ser muito importante para levar de vencida o Gil. O Gil Vicente é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato, ainda está na luta pelas competições europeias. Diz do que será a dificuldade. São uma equipa muito organizada, com um bloco muito coeso, médio e por vezes alto, com bons gatilhos de pressão. Permite pouco aos adversários, é fortíssimo nas bolas paradas ofensivas. Este final de época tem sido bastante intenso a todos os níveis e precisamos do apoio dos adeptos."

José Mourinho falou de arbitragens e disse que seria preciso "um milagre" para o Benfica terminar o campeonato em segundo: "O mister Mourinho deve ser tão devoto como eu. Na semana de Nossa Senhora de Fátima, deve ser tão devoto quanto eu pela Nossa Senhora. De resto, não vou entrar nessa luta. Quero ser segundo classificado, temos de ter competência para conseguir levar de vencida uma boa equipa que está a fazer um grande campeonato, será um jogo bastante competitivo e intenso, e vai exigir de nós o nosso melhor."

Mercado de transferências: "Não vou comentar mercado, porque já tínhamos duas equipas para a próxima época. Não é o momento. Temos de estar focados no jogo de amanhã, que nos poderá dar uma presença na Liga dos Campeões, é isso que queremos muito e tem de ser o nosso único foco."

Vai haver jogadores a despedir-se do Sporting? "É natural que haja a despedida do Morita, porque toda a gente sabe que acaba contrato. Será a despedida de um jogador que marcou a história do Sporting, a nós todos e a mim pessoalmente também. E do Quenda, que voltará à sua equipa mãe, o Chelsea. Um miúdo e um jogador mais maduro que deram muito ao Sporting, que ganharam o direito de despedir bem e serem muito aplaudidos. Ganharam esse respeito pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua qualidade individual e, acima de tudo, por tudo o que deram sempre em prol do Sporting."

O que quis dizer Mourinho ao dizer que "as coisas estão num estado, que é possível que o Benfica não ganhe outra vez na próxima época"? "Tem de lhe perguntar a ele, apenas e só. Estou focado é em ser competente. Sei que não fui competente em alguns jogos e não fui campeão por causa disso, é aquilo que eu sei. Tem muito a ver com soluções que eu possa arranjar para a minha equipa, para me tornar melhor. Estou focado em ser cada vez melhor treinador, mais competente, para conseguir ser campeão, que era o nosso grande objetivo e não conseguimos, porque não fomos em alguns momentos tão competentes como queríamos."

Teme uma debandada? "O mercado é o que acontece todos os anos, sai um, entra outro. Estou focado no jogo de amanhã, que ainda nos pode dar muito. O objetivo agora passa por sermos segundos, porque é isso que nos leva à melhor competição do mundo. Em relação ao mercado, saem uns, entram outros."

Palavras de Mourinho "beliscam" mérito do Sporting se chegar ao segundo lugar? "O que nos belisca é que não fomos capazes de ser campeões nacionais e na próxima época temos de ser melhores, porque para sermos campeões temos de ser melhores do que fomos este ano. Queremos também muito ganhar a Taça de Portugal, um troféu que neste momento é nosso e queremos muito continuar com ele."

Gil Vicente: "A vontade do Gil Vicente tem sido demonstrada ao longo da época, pela grande época que estão a fazer. Não deixarão de ser o Gil que têm sido. Uma equipa que gosta de ter bola, que tem o processo bem definido, muito forte no um para um, nas alas. Muito forte no cruzamento, é das equipas mais eficazes, e bate bem de fora da área. Acredito que será um grande Gil Vicente, até porque ainda está dentro das competições europeias e tudo fará para alcançar esse objetivo."

Vagiannidis e boletim clínico: "O Vagiannidis está em dúvida para o jog de amanhã. O Zeno [Debast] está fora e o Morten [Hjulmand] começou a fazer jogo de campo."



Erros cometidos esta época e vitória em que sentiu que teve mais dedo: "Teria de pensar bem e analisar, não é num minuto que o farei. Podemos sempre ser melhores. Não perdemos pontos só num jogo, por isso não foi só num jogo que poderia ter sido melhor. Eu poderia ter sido melhor em cada jogo que não ganhei. Temos de analisar e crescer, para perdermos cada vez menos pontos."



Jogo com o Gil define época do Sporting ou é mais a final da Taça? "Não olho nessa perspetiva. São dois jogos importantes, que ditam ainda muita coisa. Temos de ter essa responsabilidade. É a diferença entre jogar Champions e Liga Europa, e queremos ainda ganhar um troféu. É muito por aí mais do que estar a pensar se dita aquilo que foi a época. Quando os jogos não correram tão bem e, num primeiro momento, perdemos o campeonato e o objetivo do segundo lugar, eu disse que não eram aqueles 15 dias que ditavam a grande época que a equipa e os jogadores fizeram. Não posso estar aqui a dizer que os jogadores, por um jogo, não fizeram uma época boa. Eles foram competentes. Eu é que tenho de ajudá-los de outra forma, de melhor forma ainda. Olho sempre para mim primeiro. Eles querem fazer sempre o melhor, às vezes não vão conseguir e eu dou sempre a cara pelos meus jogadores. Eles fizeram uma época extraordinária durante oito meses e de repente num já é uma má época? Não, não olho assim para as coisas."

O que esperar do Gil Vicente: "O Gil é uma equipa que em bloco médio é fortíssima. Se não for a melhor equipa, é claramente das melhores equipas em bloco médio organizado. É muito competente e coeso, dá pouco espaço, é muito competitivo, os timings de pressão estão muito bem definidos. Identifico-me com algumas coisas. O Sporting tem qualidade coletiva e individual, e qualquer equipa sabe que se der um pouco de espaço e se os jogadores estiverem ligados, será difícil contrariar. O Sporting expõe-se um pouco e acredito que eles vão estar atentos à possibilidade de nos ferir nas transições, mas não é nada que não se veja todas as semanas e que não consigamos identificar."

Assume responsabilidade por o Sporting não ter sido campeão? E como pode melhorar? "Sou exigente comigo mesmo. Quero ganhar sempre, se não conseguir ganhar é porque tenho de ser mais competente. Vou sempre dar a cara pela minha equipa, porque eles dão tudo. São um grupo extraordinário, merecem que dê a cara por eles sempre. E vou dar sempre. Quando as coisas não correrem tão bem, é porque eu tinha de os ajudar de alguma forma de melhor e ser mais determinado. Isso faz parte do crescimento de um treinador. A gente quer ganhar sempre, mas sabe que não vai ganhar sempre. Oxalá que aconteça um ano assim, em que a gente ganha sempre. Mas é difícil. Portanto, isso tem muito a ver com a minha exigência diária e o meu crescimento enquanto treinador até aqui."

Que jogadores do Sporting merecem estar no Mundial 2026? "Todos [risos]. Todos nós faríamos uma convocatória diferente. Os meus merecem sempre, são sempre os melhores. Não vou entrar nisso de fazer convocatórias, sei sim que aqueles que têm sido chamados à seleção têm feito um grande campeonato e acredito muito que continuarão a fazer parte da seleção."



Pizzi termina a carreira, Rui Borges foi companheiro de equipa e são amigos: "É um amigo acima de tudo, que fez uma carreira fantástica, lindíssima, que marcou o futebol português, a nossa seleção. Marcou o meu distrito, é um transmontano, fico feliz por isso. É uma pessoa humilde, com caráter, personalidade, com que me identifico dele. Sou muito amigo dele, ele era um miúdo, eu já mais maduro um bocadinho, mas ficámos sempre amigos. Existiu sempre muito respeito, mesmo quando ele já estava no topo e é disso que eu gosto. Manteve-se sempre a mesma pessoa para com toda a gente, com todos os seus amigos e as suas gentes. Identifico-me muito com isso, se calhar é por isso que somos amigos até hoje. Desejar um futuro tão risonho como o seu passado, para aquilo que ele quiser e para que se orientar. Um abração grande para ele e o desejo da maior sorte do mundo."

