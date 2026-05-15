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Sporting oficializa contratação de Rodrigo Zalazar

15 mai, 2026 - 13:04 • Inês Braga Sampaio , Eduardo Soares da Silva

Uruguaio deixa o Sporting de Braga por 30 milhões de euros e assina contrato até 2031. É a contratação mais cara da história dos leões.

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O Sporting oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Rodrigo Zalazar ao Sporting de Braga por 30 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os leões informam ainda que o médio internacional uruguaio, de 26 anos, assina contrato até 2031. O avançado de 26 anos fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Os leões informam ainda que o mecanismo de solidariedade será "suportado pela Sporting SAD e pela SC Braga SAD em partes iguais.

Zalazar torna-se o jogador mais caro da história dos leões, superando os negócios de Manuel Ugarte, Viktor Gyokeres e Luis Suárez.

O avançado esteve três temporadas ao serviço dos minhotos. Chegou em 2023/24, do Schalke 04, a troco de seis milhões de euros. Zalazar viveu a melhor temporada da carreira: marcou 23 golos e assistiu outros oito.

É a quarta mais venda da história do Braga, superado apenas por Roger Fernandes (32 milhões para o Al-Ittihad), Vitinha (32 milhões para o Marselha) e Francisco Trincão (30,9 milhões para o Barcelona).

[Atualizado às 13h12 - mais informação sobre a transferência]

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