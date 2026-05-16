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Sporting carimba Liga dos Campeões com vitória ao Gil Vicente

16 mai, 2026 - 23:15 • Carlos Calaveiras

Leões no segundo lugar e agora a torcer pelo Aston Villa.

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O Sporting derrotou o Gil Vicente, por 3-0, e carimbou o segundo lugar no campeonato.

Os leões estavam obrigados a vencer e cumpriram, com alguma tranquilidade, perante um Gil Vicente que, na primeira parte pouco se viu ofensivamente.

Marcaram Eduardo Quaresma, Luis Suarez e Hjulmand.

Nota nesta partida, perante 50 mil espectadores, para a despedida emotiva de Morita (e de Quenda, já agora).

Fecha a I Liga e o Sporting termina com 82 pontos, os mesmos da época passada (que, no entanto, deram título).

A equipa de Alvalade fica agora a torcer pelo Aston Villa, de Inglaterra. Se os ingleses terminarem a Premier League em quarto lugar e vencerem a Liga Europa, o Sporting entra diretamente na Champions.

Veja o resumo da partida:

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