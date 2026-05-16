- Bola Branca 18h15
- 15 mai, 2026
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I Liga
Sporting carimba Liga dos Campeões com vitória ao Gil Vicente
16 mai, 2026 - 23:15 • Carlos Calaveiras
Leões no segundo lugar e agora a torcer pelo Aston Villa.
O Sporting derrotou o Gil Vicente, por 3-0, e carimbou o segundo lugar no campeonato.
Os leões estavam obrigados a vencer e cumpriram, com alguma tranquilidade, perante um Gil Vicente que, na primeira parte pouco se viu ofensivamente.
Marcaram Eduardo Quaresma, Luis Suarez e Hjulmand.
Nota nesta partida, perante 50 mil espectadores, para a despedida emotiva de Morita (e de Quenda, já agora).
Fecha a I Liga e o Sporting termina com 82 pontos, os mesmos da época passada (que, no entanto, deram título).
A equipa de Alvalade fica agora a torcer pelo Aston Villa, de Inglaterra. Se os ingleses terminarem a Premier League em quarto lugar e vencerem a Liga Europa, o Sporting entra diretamente na Champions.
Veja o resumo da partida:
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