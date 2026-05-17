Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges e o segundo lugar. "Grande qualidade e grande ambição" deste grupo

17 mai, 2026 - 00:01

Os leões venceram o Gil Vicente e carimbaram o passaporte para a Liga dos Campeões.

A+ / A-

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que o resultado foi "merecido", elogia o grupo e fala pela primeira vez de Zalazar.

A partida

"Uma grande primeira parte da nossa parte, controlámos o jogo, muito proativos, nunca deixámos o Gil [Vicente] pressionar, conseguimos estar sempre em meio-campo ofensivo, muito fortes na reação à perda. Uma segunda parte onde o Gil [Vicente] entrou um bocadinho mais intenso, tem uma aproximação de perigo, e depois fomos conseguindo gerir e controlar com bola. Muito feliz pela resposta da equipa. Resultado merecido".

Equipa recuperou segundo lugar

"Grupo unido, é a grande qualidade deste grupo, a grande ambição, hoje foi mais uma demonstração. O Vagiannidis e o Morten [Hjulmand] jogaram com dor mas queriam ajudar, ser mais uns para ajudar. Fizeram um grande jogo mesmo condicionados. O Dani já fez isso. O Fotis também o fez. Há jogadores que querem dar sempre a cara, é um grupo super unido. Quando as coisas possam não correr tão bem ninguém se esconde".

Despedidas de Morita e Quenda

"É nostálgico, são dois grande jogadores, o Quenda está no inicio, vai ter um caminho lindíssimo pelo menino que é, não arranjo palavras para o Morita. Já o achava antes de ser treinador dele, depois de o ser mais apaixonado sou pelo que faz em campo, pelo que joga com e sem bola. Triste por ver partir, mas feliz porque está no coração dos sportinguistas. Desejo a maior sorte do mundo".

Zalazar

"É um grande jogador, fez uma grande época, vai dar-nos várias soluções, acredito que se vai encaixar bem, tem a força e o querer de ganhar, para além da qualidade técnica. Espero que seja muito feliz no Sporting".

Torcer pelo Aston Villa

"Observar o Torreense para o que será a final da Taça de Portugal".

O Sporting derrotou o Gil Vicente e carimbou o segundo lugar no campeonato.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Uma multidão de portistas" nos festejos do 31º título de Campeão Nacional

FC Porto

"Uma multidão de portistas" nos festejos do 31º título de Campeão Nacional

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?