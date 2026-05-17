Rui Borges e o segundo lugar. "Grande qualidade e grande ambição" deste grupo

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que o resultado foi "merecido", elogia o grupo e fala pela primeira vez de Zalazar.

A partida

"Uma grande primeira parte da nossa parte, controlámos o jogo, muito proativos, nunca deixámos o Gil [Vicente] pressionar, conseguimos estar sempre em meio-campo ofensivo, muito fortes na reação à perda. Uma segunda parte onde o Gil [Vicente] entrou um bocadinho mais intenso, tem uma aproximação de perigo, e depois fomos conseguindo gerir e controlar com bola. Muito feliz pela resposta da equipa. Resultado merecido".

Equipa recuperou segundo lugar

"Grupo unido, é a grande qualidade deste grupo, a grande ambição, hoje foi mais uma demonstração. O Vagiannidis e o Morten [Hjulmand] jogaram com dor mas queriam ajudar, ser mais uns para ajudar. Fizeram um grande jogo mesmo condicionados. O Dani já fez isso. O Fotis também o fez. Há jogadores que querem dar sempre a cara, é um grupo super unido. Quando as coisas possam não correr tão bem ninguém se esconde".

Despedidas de Morita e Quenda

"É nostálgico, são dois grande jogadores, o Quenda está no inicio, vai ter um caminho lindíssimo pelo menino que é, não arranjo palavras para o Morita. Já o achava antes de ser treinador dele, depois de o ser mais apaixonado sou pelo que faz em campo, pelo que joga com e sem bola. Triste por ver partir, mas feliz porque está no coração dos sportinguistas. Desejo a maior sorte do mundo".

Zalazar

"É um grande jogador, fez uma grande época, vai dar-nos várias soluções, acredito que se vai encaixar bem, tem a força e o querer de ganhar, para além da qualidade técnica. Espero que seja muito feliz no Sporting".

Torcer pelo Aston Villa

"Observar o Torreense para o que será a final da Taça de Portugal".

O Sporting derrotou o Gil Vicente e carimbou o segundo lugar no campeonato.