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Maxi Araújo no onze do ano na I Liga
21 mai, 2026 - 19:20
Já se conhecem os dois primeiros jogadores eleitos.
A Liga Portugal divulgou o segundo nome do melhor onze do campeonato: Maxi Araújo.
O lateral esquerdo do Sporting acompanha Diogo Costa, do FC Porto.
A votação foi realizada entre treinadores e jogadores da I Liga.
O internacional uruguaio esteve em 29 jogos dos leões, marcou cinco golos e fez quatro assistências.
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