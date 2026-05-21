- Bola Branca 12h45
- 21 mai, 2026
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Sporting
Silas Andersen (ou Hjulmand 2.0), o jogador que "investe nas emoções”, está na rota de Alvalade
21 mai, 2026 - 12:40 • Rui Viegas
Médio dinamarquês do Hacken, de 21 anos, é apontado ao leão 26/27. Está referenciado como uma das jovens promessas do futebol escandinavo.
"Um jogador que investe em emoções". É desta forma que o antigo médio sueco do Benfica Anders Andersson classifica Silas Andersen, também médio mas dinamarquês, que joga nos suecos do Hacken e está a ser associado ao Sporting.
"Investe nas emoções, por isso os adeptos do Sporting vão adorá-lo, mas os do Porto e do Benfica não", refere Andersson, quando confrontado por Bola Branca com o nome e com a hipótese da mudança para Portugal do jogador de 21 anos.
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Andersen pode atuar como médio defensivo, médio centro ou até defesa central, embora seja utilizado maioritariamente na posição '6'. Tem 1,90 de altura e pode ir ao encontro do perfil de Morten Hjulmand, que a SAD verde e branca desejará substituir em face da eventual saída do capitão sportinguista no próximo Verão.
"O mesmo perfil de Hjulmand? Pode ser um líder no campo, sim. Mas se calhar é melhor ficar mais tranquilo, não sendo capitão", adverte igualmente Anders Anders, ao mesmo tempo que reforça: "podia jogar no Sporting, pelas suas características. Não é rápido, mas também não é lento... é um jogador mais central".
A confirmar-se a contratação, que custaria sete milhões de euros, segundo alguma imprensa, o Sporting receberia um jogador "sem medo" e que, apesar da juventude, se adaptaria bem ao nosso futebol. Andersson justifica-o pelo facto de já ter actuado pelo Hacken na Europa (Conference League), aliado à sua "mentalidade".
Já em 2026, Silas Andersen marcou um golo em nove jogos. É internacional pelas camadas jovens da Dinamarca. Chegou à Suécia em 2025, depois de passar pelos Países Baixos (Utrecht) e de fazer parte da formação em Itália (Inter de Milão e Génova).
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