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Hjulmand. "Faltou alguma atitude"

24 mai, 2026 - 22:00

O Torreense conquistou a Taça de Portugal depois de derrotar o Sporting, na final, após prolongamento, por 2-1. Feito inédito: primeira vez que uma equipa da II Liga levanta o caneco.

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O capitão do Sporting, Hjulmand, considera que "faltou alguma atitude do nosso lado". Os leões perderam na final da Taça de Portugal.

Derrota

"Muito duro para nós não vencer este jogo. Neste momento, não tenho palavras. Precisamos de analisar o jogo. Penso que faltou alguma atitude do nosso lado, especialmente quando falhámos alguns passes e oportunidades. Não pode acontecer. Faz parte do futebol, mas acho que a nossa linguagem corporal podia ser melhor hoje. Foi essa a minha sensação durante o jogo."

Má fase final
"É difícil dizer porquê. Queríamos vencer o Torreense, mas no fim de contas, pela forma como eles lutaram e defenderam, fizeram um jogo muito maduro. Eles concretizaram as oportunidades deles. Nós não. E não vamos jogar a Supertaça. Do nosso lado, isto não é suficientemente bom."

Adeptos do Sporting
"Para ser honesto, pela forma como jogámos hoje, acho que não merecíamos vencer. Queríamos celebrar com eles, estava cheio o estádio, mas isto foi culpa nosso. Assumimos a responsabilidade e devíamos ter tentado dar a volta à situação. Não estivemos no standard Sporting dos últimos três anos."

Último jogo pelo Sporting?
"Não sei. Vamos falar quando voltar de férias."

O Torreense conquistou a Taça de Portugal depois de derrotar o Sporting, na final, após prolongamento, por 2-1. Feito inédito: primeira vez que uma equipa da II Liga levanta o caneco.

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