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Rui Borges. "Adversário é um justo vencedor"

24 mai, 2026 - 21:10

O Torreense conquistou a Taça de Portugal depois de derrotar o Sporting, na final, após prolongamento, por 2-1.

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O treinador do Sporting, Rui Borges, lamenta a falta de eficácia na final da Taça contra o Torreense.

"Aconteceu que não conseguimos finalizar. Não fomos capazes e eles em dois lances são felizes, naquilo que sabíamos que eram bons, nas bolas paradas, lances estudados. É uma equipa muito competitiva defensivamente e nós nunca conseguimos ter consistência".

Pouca energia?

"Penso que sim. Foi o próprio desenrolar do jogo, levou-nos a trazer esse cansaço mental. Andámos sempre a reagir, nunca fomos proativos. Andámos a reagir a tudo e, quando assim é, acaba por às vezes não correr bem. Foi o caso. O adversário é um justo vencedor".

Podia ter mexido mais cedo?

"Fiz as substituições ainda com algum tempo, mesmo as que meti no fim da segunda parte tiveram mais 40 minutos e não deram a energia que esperávamos. De forma geral, não só quem jogou como quem entrou. Nesta fase final, foi um bocadinho já no desespero. Meter mais homens na área. Estávamos a chegar ao último terço, eles estavam a defender com uma linha de seis/sete homens, competentes no jogo aéreo. Dar mérito ao adversário, que defendeu muito bem a área".

Reta final de temporada

"Muito sinceramente, acaba por deixar um sentimento de tristeza grande para todos nós. Por tudo o que foram capazes de fazer ao longo da época... Demonstrar muita qualidade, chegar ao fim e não ter conquistas... Temos de ter essa responsabilidade. Não conseguimos dar troféus ao clube e aos adeptos, que é o que o clube exige".

Desconfiança para a nova época?

"Não olho para isso. A desconfiança existe desde o início. É natural. Para mim, enquanto treinador, é olhar para a próxima época e ver como posso crescer para tornar o Sporting ainda mais forte".

Gostaria de manter boa parte dos jogadores?

"Isso vai ditar o mercado. Com tempo, vamos perceber o que temos para a próxima época".

O Torreense conquistou a Taça de Portugal depois de derrotar o Sporting, na final, após prolongamento, por 2-1. Feito inédito: primeira vez que uma equipa da II Liga levanta o caneco.

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