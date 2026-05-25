Rui Barreiro arrasa planeamento do Sporting. “Época totalmente falhada”

“A época não correu bem”. A afirmação é de Rui Barreiro, antigo conselheiro do Sporting, em declarações a Bola Branca, logo após a surpreendente derrota dos leões frente ao Torreense, na final da Taça de Portugal.

Apesar de reconhecer que o clube apresentou “uma boa prestação financeira, alguns bons jogos na Liga dos Campeões e outros internamente”, o antigo dirigente sublinha que as grandes metas desportivas ficaram pelo caminho. Aquilo que se poderia considerar “fundamental” nesta temporada foi, no final de contas, “falhado”.

Um dos alvos de reflexão de Rui Barreiro é a continuidade do técnico Rui Borges e a forma como a estrutura liderada por Frederico Varandas analisa o comando técnico. Questiona os moldes dessa avaliação, “avaliação de um treinador não pode ser feita só por um jogo”. E exige que a culpa do insucesso não deve ser exclusiva do treinador, mas a direção tem a obrigação de avaliar uma época que, claramente, "não correu bem”.

"O mercado de inverno foi desastroso, na minha opinião”, declara Rui Barreiro, para quem, num mercado mais curto, “os jogadores contratados têm de entrar diretamente no onze inicial”.

Dá como exemplos a contratação de Faye, que em vários jogos não foi convocado, e Luís Guilherme: "Em termos de golos, a sua prestação é inferior a Alisson.”

A gestão dos ativos também merece reparos. A Bola Branca, Rui Barreiro defende que “terá de ser feita uma melhor avaliação dos jogadores da equipa B".

No meio das críticas, há espaço para um elogio a Francisco Trincão; o extremo merece destaque devido à sua resiliência e profissionalismo.

“Tem um preparador físico privado, nunca se lesionou e esteve sempre em campo”, assinala Rui Barreiro.

O antigo conselheiro do Sporting destaca que este caso deve servir de reflexão interna para os responsáveis leoninos.

“Há coisas que são bem feitas e isso deve servir de aviso”, face ao número de lesões que assolou o plantel leonino esta temporada.

