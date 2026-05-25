Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting cancela jantar de final da temporada

25 mai, 2026 - 19:28 • Inês Braga Sampaio

O Sporting perdeu a final da Taça de Portugal para o Torreense, por 2-1, e a direção entendeu que não era o momento para festejos, segundo o jornal "A Bola".

A+ / A-

O Sporting cancelou o jantar de final da época, depois da derrota na final da Taça de Portugal para o Torreense, segundo avança o jornal "A Bola".

O convívio estava marcado para a noite desta segunda-feira, contudo, a direção terá entendido que o momento não é convidativo a festejos. Assim, os jogadores entram já oficialmente de férias.

O regresso do plantel aos trabalhos, para a pré-época 2026/27, deverá acontecer a meio de julho.

O Sporting perdeu a final da Taça frente ao Torreense, por 2-1, após prolongamento.

Os leões terminaram a época sem troféus, depois de terem perdido a Supertaça para o Benfica, terem sido eliminados pelo Vitória de Guimarães (vencedor) e de terem perdido o campeonato para o FC Porto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?