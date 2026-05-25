- Bola Branca 18h16
- 25 mai, 2026
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Sporting cancela jantar de final da temporada
25 mai, 2026 - 19:28 • Inês Braga Sampaio
O Sporting perdeu a final da Taça de Portugal para o Torreense, por 2-1, e a direção entendeu que não era o momento para festejos, segundo o jornal "A Bola".
O Sporting cancelou o jantar de final da época, depois da derrota na final da Taça de Portugal para o Torreense, segundo avança o jornal "A Bola".
O convívio estava marcado para a noite desta segunda-feira, contudo, a direção terá entendido que o momento não é convidativo a festejos. Assim, os jogadores entram já oficialmente de férias.
O regresso do plantel aos trabalhos, para a pré-época 2026/27, deverá acontecer a meio de julho.
O Sporting perdeu a final da Taça frente ao Torreense, por 2-1, após prolongamento.
Os leões terminaram a época sem troféus, depois de terem perdido a Supertaça para o Benfica, terem sido eliminados pelo Vitória de Guimarães (vencedor) e de terem perdido o campeonato para o FC Porto.
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