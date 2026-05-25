Sporting cancela jantar de final da temporada

O Sporting cancelou o jantar de final da época, depois da derrota na final da Taça de Portugal para o Torreense, segundo avança o jornal "A Bola".

O convívio estava marcado para a noite desta segunda-feira, contudo, a direção terá entendido que o momento não é convidativo a festejos. Assim, os jogadores entram já oficialmente de férias.

O regresso do plantel aos trabalhos, para a pré-época 2026/27, deverá acontecer a meio de julho.

O Sporting perdeu a final da Taça frente ao Torreense, por 2-1, após prolongamento.

Os leões terminaram a época sem troféus, depois de terem perdido a Supertaça para o Benfica, terem sido eliminados pelo Vitória de Guimarães (vencedor) e de terem perdido o campeonato para o FC Porto.